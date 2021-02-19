Опрос: 20 процентов белорусов совсем не удовлетворены зарплатой

Портал Praca.by провел опрос среди своих пользователей по вопросам о приоритетах: что является для соискателей более важным – зарплата или удовлетворение от работы? Подобный опрос уже проводился в 2017 году, тогда в нем приняли участие 746 пользователей. В этот раз исследованием уже было охвачено более 5 тысяч пользователей портала.





Почти 55 % респондентов ответили, что работа приносит им как радость, так и дополнительные трудности. При этом 21 % ответивших указали, что получают от своей работы сплошную головную боль. А вот трудятся на своем месте только из-за хорошего заработка только 18 % опрошенных. И только 5 % пользователей получают полное удовлетворение и удовольствие от своей работы.









На вопрос «Насколько для вас важно любить свою работу?» 53 % респондентов ответили, что для них крайне важно любить то дело, которым они занимаются, 34 % отметили, что при хорошей оплате труда для них не столь важна любовь к работе, и только 11 % в этот раз указали, что в работе главное – заработная плата.









Следующий вопрос был таким: «Что, на ваш взгляд, влияет на удовлетворенность работой?». Из ответов наших пользователей мы узнали, что меньше всего для работников важна положительная оценка и похвала со стороны руководства. Чуть большее значение имеет наличие возможности реализовывать свои идеи и решать интересные задачи. А далее по значимости – заработная плата и взаимоотношения с коллективом и руководством. Однако нам кажется существенным, что большинство респондентов все-таки не смогли выделить какой-либо один фактор и ответили, что для них важными являются абсолютно все перечисленные показатели.





Большинство (40 %) опрошенных считают свою заработную плату вполне разумной. Почти столько же (34 %) оказались не удовлетворены вознаграждением, получаемым за свою работу, и планируют что-то предпринимать для изменения ситуации. Часть респондентов (20 %) отметили, что совсем не удовлетворены своим заработком, и всего лишь 3,7 % пользователей полностью устраивает та сумма, которую они получают за свой труд.





Также организаторы опроса выяснили, что до 500 руб. получают 20 % респондентов. Чуть больше опрошенных (30 %) зарабатывают в диапазоне 500–800 руб., 34 % – имеют заработок от 800 до 1 500 руб. А вот наиболее желанную сумму (более 1 500 руб.) получают всего 14 % опрошенных!