МИД Беларуси намекнул западным послам на возможность высылки

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Анатолий Глаз прокомментировал заявление представительства ЕС от имени стран-членов Евросоюза и посольств США, Великобритании и Швейцарии. Напомним, дипломаты высказались в защиту журналистов, профсоюзных активистов и правозащитников, у которых на днях массово прошли обыски.





Ежедневник . Представитель МИД Беларуси назвал это заявление «совершенно нелепым поступком», «диктатом», «неприкрытым давлением и вмешательством во внутренние дела» страны, сообщает





По мнению МИД, подобные заявления свидетельствуют о «невежестве в понимании законодательства нашей страны и попытках поставить себя выше правоохранительной и судебной систем республики».





Анатолий Глаз сослался на Устав ООН, который обязывает уважать суверенитет других государств, «то есть их право в пределах своей собственной территории осуществлять все виды власти (законодательной, исполнительной, административной и судебной) без какого-либо вмешательства из вне».





«Особенно двулично подобные заявления выглядят на фоне тех процессов, которые происходят в целом ряде стран ЕС, включая то, что мы наблюдаем со вчерашнего дня в одной из них. Поэтому именно в рамках своих международно-правовых обязательств Беларусь оставляет за собой право обеспечить авторам заявления возможность продолжить "координировать меры в отношении ситуации с правами человека" в своих государствах. Думаю, что соответствующая позиция будет также официально доведена нами до Представительства ЕС в Беларуси», - заключил Глаз.