Правда ли, что закрывают единственное пёсокафе в Беларуси? Поговорили с владелицей и волонтерами

Источник материала: Tut.by

До редакции LADY долетели тревожные слухи: единственное в стране пёсокафе DogHut, о котором мы вам недавно рассказывали , закрылось. Мы решили связаться с создательницей пространства и выяснить, так ли это. А заодно узнать, как поживает «Преданность другу» — волонтерская организация, благодаря которой отловленных животных в Пинске перестали усыплять.

Руководитель волонтерской инициативы «Преданность другу» Татьяна Шуман подтвердила: пёсокафе действительно сменило прописку. Но вовсе не потому, что с волонтерами не захотели продлить аренду.





— В старом помещении не было санузла, поэтому мы переехали в другое — буквально через дорогу, — поясняет Татьяна и уверяет, что дела у кафе идут отлично. — С 7 января мы снова в строю, принимаем посетителей, проводим мероприятия и пристраиваем питомцев. За эти несколько месяцев, кстати, удалось найти дом 30 нашим подопечным.

А вот в «Домике» — так волонтеры называют пункт временного содержания отловленных животных — сейчас не лучшие времена. В начале года «Преданность другу» заключила новый договор с ЖКХ. Вместе с ним пришли и новые условия сотрудничества.

— По этому договору мы взяли на себя закупку корма на всех животных в «Домике», а ЖКХ на сэкономленные деньги должны были обеспечить пункт отлова работниками — для ухода за животными, и ветеринарным врачом. Мы свою часть выполнили — решили вопрос с питанием, а вот со стороны ЖКХ новые договоренности пока не до конца выполняются — помощников мало, ветеринара в штате до сих пор нет, — вздыхает Татьяна.

По нормам, уточняет собеседница, работников должно быть как минимум семеро: по одному на каждые 40 питомцев. Пока же их лишь трое.

— Очень много проблем, связанных именно с уходом за животными, ложится на плечи волонтеров. В ЖКХ уверяют: переживать не стоит, вопрос вскоре решится. Надеюсь, что так и будет. Тем более, с этого месяца обеспечение едой ЖКХ вновь берут на себя, несмотря на договор — наверное, сыграло роль мое письмо в местную администрацию.

Но на этом проблемы, увы, не заканчиваются. Недавно выяснилось, что работать по-новому хочет и местная ветстанция: волонтерам отказали в скидке на стационар, которую предоставляли раньше (на момент публикации материала скидку «Преданности другу» вернули — Прим. LADY).

— Многие отловленные животные, попавшие под нашу опеку, уже на старте нуждаются в сложном лечении, в том числе и хирургическом, а также в послеоперационном уходе. Мы, конечно, стараемся поддерживать порядок в «домике», но будем честны: после серьезного вмешательства животному нужны абсолютно стерильные условия и врач под боком. Поэтому без стационара нам никак. И скидка очень выручала. Потом, конечно, нам пошли на встречу: вернули скидку на услуги стационара. Но только под подписку о том, что собаки будут задерживаться там максимум на пару дней. А что дальше? Кто им при необходимости окажет экстренную медпомощь? В нашей волонтерской команде нет ни одного ветеринарного врача. И я пока не знаю, как выйти из этой ситуации.

Как можно помочь?

По сути, сейчас у пинских волонтеров три основные проблемы: как оплачивать счета из ветклиники, где найти руки, чтобы за ухаживать за таким количеством питомцев (помимо 240 собак в «домике» живет еще и около 40 котиков), и где размещать животных после операций, чтобы не прибегать к услугам стационара.

На оплату ветеринарных услуг, а также их вакцинацию и стерилизацию животных их отлова уходит немаленькая сумма — больше пяти тысяч рублей в месяц. Самостоятельно покрывать такие расходы волонтеры не могут. Но вы можете им помочь: реквизиты благотворительных счетов организации можно найти здесь .

Также волонтеры с радостью примут сухие и влажные корма для собак. Пригодятся в домике и средства ухода за питомцами: шампуни, средства для обработки от паразитов, медикаменты, ошейники, пеленки, когтеточки, картон. Если вы хотите передать это лично или оформить доставку в зоомагазине — свяжитесь с Татьяной , руководителем «Преданности другу». Она расскажет, что именно сейчас необходимо.

Остро стоит и вопрос рук: инициатива очень нуждается в волонтерах. Особенно — в тех, у кого есть базовые ветеринарные знания или даже медобразование: многим питомцам необходим специализированный уход. Если вы живете в Пинске и готовы помочь — вы знаете, куда обратиться .

Что до помещения, где собак можно будет содержать после операций, — оно уже есть. Его лишь нужно отремонтировать.

— И мы бы это сделали, но сейчас там живут собаки, — поясняет Татьяна. — И нам некуда их отселить — не хватает вольеров, на постройку которых тоже нужны финансы. И люди: без их помощи мы не справимся.

А вообще самый лучший способ помочь «домику» — это приютить кого-то из его подопечных. Присмотритесь, вдруг один из этих четверолапых красавцев — пес, который достоин места в вашем доме (и, конечно, сердце)?

Крошка-щенок Джек





Был найден в конце октября месячным малышом вместе с двумя щенками. Лежали на сырой земле, тряслись от холода…

Джек был пристроен в деревню. В семье — кошки, которые царапнули глаз щенку. Малыш мужественно перенес две операции. Надеялись спасти глаз, но всё же пришлось его удалить. Хозяева от щенка отказались.

Джек очень ласковый, контактный, умный щенок! Умеет подавать лапку. Сейчас ему четыре месяца. Вырастет среднего размера. Отдается в семью без котов — во избежание повторения предыдущей истории. Привит и обработан от паразитов.

Телефон для связи: +375 29 635 69 14 — Татьяна

Импозантный кот Бруклин





Бруклин — шикарный кот. Спокойный, ненавязчивый и немного меланхоличный. Никогда никуда не лезет, никому не мешает, не принимает участие в кошачьих разборках. Любит сидеть на верхних полках и свысока наблюдать за всеми. Во время еды он терпеливо ждет до последнего, пока все поедят, и только потом приходит сам. Кот настолько спокойный и уравновешенный, что когда ему промывали нос, он не царапался, не кусался и не вырывался. Чудо, а не кот!

Телефон для связи: +375 33 639 27 12 — Мария

Улыбчивый пес Рагнар





Рагнар — парень, чья мечта, как и других из отлова, поскорее уехать в собственный дом. Будет сторожем для вашей семьи. Подойдет для проживания во дворе. Не требует особого ухода. Но очень будет счастлив получить порцию ласки и вашей любви. Очень любвеобильный и игривый пес.

Телефон для связи: +375 44 595 05 75 — Людмила

Малышки-собачки Нэнси и Ива

Искали карманную собачку? Вот же она!

Девочка Ненси. Размером с кота. Легко помещается у вас на ручках. Ее глазки-бусинки с любопытством смотрят на всё, что происходит вокруг. Добрая, спокойная, не доставляет никаких хлопот. Кушает всё, что предложите. Стерилизована.





Ищет дом еще одна миниатюрная девочка по имени Ива. Ей очень нужен хозяин, которому она сможет дарить всю свою любовь.





Телефоны для связи: +375 44 595 05 75 — Людмила; +375 29 635 69 14 — Татьяна.

Красавчик (и по совместительству — администратор пёсокафе) Вольт





Красавчик Вольт в поисках нового дома. Сейчас работает администратором в пёсокафе.

Щенка на трассе нашла неравнодушное женщина — уезжала из Пинска, но не смогла бросить раненое животное и вернулась назад, привезла в лечебницу. У Вольта были травмированы две передние лапки.

Одна восстановилась полностью, а вторая, к сожалению деформировалась. Но это никак не мешает собаке жить полноценной жизнью. Приходите к нам — и убедитесь в этом лично. Мы очень надеемся, что совсем скоро наш озорной красавчик и добряк Вольт уедет в свою семью!

Телефон для связи: +375 29 642 94 36