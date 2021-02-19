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Что подарить на 23 февраля - гаджеты «за дорого» и попроще

19.02.2021 08:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До 23 февраля осталось немного времени, но подарки приобрести еще успеете (если, конечно, вы планируете отмечать). Подобрали несколько вариантов техники и аксессуаров к ней из разных ценовых категорий — есть из чего выбрать.

Если парень — геймер


PS5

Дорогие варианты: PlayStation 5 или игровая видеокарта

Скажем прямо: подобный подарок влетит в приличную сумму, особенно с учетом того, что на рынке сейчас дефицит. Но и не порадовать геймера та же приставка PS5 не сможет. Тем более что вскоре на нее станет выходить больше игр — в том числе эксклюзивных от студий Sony.

Наш обзор PS5 читайте здесь. Но если вкратце, то главные ее плюсы: контроллер DualSense с технологией тактильной отдачи нового поколения, достаточно производительное «железо» с быстрым SSD-накопителем и, основное, эксклюзивная поддержка игр от самой Sony, которые не раз удостаивались множества наград и даже определяли то или иное поколение приставок.

Второй вариант, если мужчина любит играть на компьютере, это игровая видеокарта. Стоят такие сейчас, правда, космических денег из-за превышающего предложение спроса. Правда, и предлагают подобные видеокарты — скажем, RTX 3070 от NVIDIA и ее партнеров — много. На такой модели получится играть в полноценном 4K-разрешении на высоких или максимальных настройках графики с трассировкой лучей со стабильным fps.

Если вам это ничего не сказало, не расстраивайтесь — вот несколько неплохих вариантов:

Варианты попроще: геймпады и игровые клавиатуры


Если бюджет ограничен, хорошим подарком станут аксессуары к игровым приставкам или ПК. Скажем, уже упоминавшийся выше геймпад PS5 (его получится подключить и к компьютеру). Впрочем, если PS5 в собственности у вас еще нет, контроллер от PS4 станет хорошей альтернативой. Опять же подключить его можно как к ПК, так и к самой PlayStation 4.

Выбор игровых клавиатур богаче. Если вкратце, то геймеры выбирают в основном клавиатуры с клавишами механического типа.

Если нужен смартфон (и аксессуары к нему)


Samsung Galaxy S21 Ultra

Дорогие варианты: Apple, Samsung и Xiaomi

Тут все, опять же, упирается в бюджет. Если он неограничен, то выбирать можно, скажем, из iPhone 12 Pro Max и Samsung Galaxy S21 Ultra (наш обзор). Оба смартфона — последние флагманские модели производителей и, соответственно, оснащены практически всеми «наворотами», которые сейчас компании готовы предложить.

Отталкиваться стоит от того, какой смартфон до этого был у человека. Если айфон, то логичнее будет выбрать 12 Pro Max. Ведь от предыдущего смартфона могло остаться множество аксессуаров вроде наушников, док-станций и так далее. Примерно такая же логика и в обратном случае: если мужчина и все его окружение пользуется устройствами на Android, выбирайте S21 Ultra.

Сравнивать лоб в лоб два устройства сейчас не будем, на это может уйти вечность. Но по цене они плюс-минус схожи:


Poco M3

Если нужен девайс среднего уровня, то можно остановиться на Xiaomi Poco M3 (наш обзор). Стоит в разы меньше флагманов, но при этом оснащается большим экраном (6,53 дюйма), сканером отпечатков пальцев, более-менее достойной основной камерой (48 Мп), а также батарейкой емкостью в 6000 мАч. Телефон реально не подзаряжать в течение двух — двух с половиной дней. Это большой плюс.

Варианты попроще: фитнес-браслет, беспроводные наушники, внешние аккумуляторы


Фото: freepik.com

В целом такие подарки можно преподнести и без привязки к смартфону. Но только в случае, если у вас уже есть относительно новая модель. Ведь тот же фитнес-браслет не сможет полноценно работать без создания пары со смартфоном и постоянной с ним синхронизации. С наушниками, конечно, ситуация чуть радужнее, но все равно: вряд ли вы станете подключать настоящие TWS-модели к чему-то, кроме смартфона (разве что к планшету).

С фитнес-браслетами все понятно: тут у бренда Xiaomi мало конкурентов. Условный Mi Band 4 с NFC-передатчиком — хороший, а главное недорогой вариант, умеющий измерять пульс, шаги и другие активности пользователя. К тому же он защищен от попадания воды и пыли, с ним даже не запрещается плавать. Дополнительный плюс именно NFC-версии — возможность совершать платежи прямо с трекера.

TWS-наушников больше — есть как дорогие варианты вроде AirPods Pro или Samsung Galaxy Buds Pro, так и модели попроще. Если ориентироваться на них, то по популярности в нашем каталоге в топе находятся, например, Xiaomi AirDots Pro 2 — она также подойдет как для обладателей Android-смартфонов, так и гаджетов на iOS. Их главная фишка — это наличие технологии шумоподавления и автономность на уровне четырех-пяти часов.

Как альтернатива — Honor Magic Earbuds. Стоят чуть дороже, но также отличаются наличием системы шумоподавления и возможностью работы с аппаратами на Android и iOS. Время работы, правда, чуть-чуть поменьше — в районе трех часов (но это с активным «шумодавом»).

Наконец, можно преподнести и обычный пауэрбанк. Но опять же — вещь универсальная, так что вряд ли станет презентом, который потом передарят. Вот несколько вариантов:

«Классический» подарок — электробритва


Фото: wikimedia.org

Тут делений по цене не будет. Но и ситуация такая же, как и с аккумуляторами: вещь хоть и максимально привычная, но нужная.

В категории «Выбора покупателей» на «Яндекс.Маркете» одной из самых популярных моделей выступает Philips S1332. Если коротко, то это роторное устройство подходит для сухого бриться и оснащается тремя плавающими головками для повторения контуров лица. Бритву можно промывать под водой, от одного заряда работает девайс 45 минут.

Еще одно схожее по предназначению устройство — триммер для придания формы бороде. Если судить по «Яндексу», то покупателям нравится, например, модель Panasonic ER-GB96. Она работает от собственного аккумулятора (до 50 минут подряд) и дополняется четырьмя специальными насадками в комплекте поставки, которые дают 58 установок длины бороды и усов. И да — триммер можно мыть.

 
 
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До наступления 23 февраля осталось немного времени, но подарки выбрать еще успеете.
 
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