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Что подарить на 23 февраля - гаджеты «за дорого» и попроще
Источник материала: Tut.by
До 23 февраля осталось немного времени, но подарки приобрести еще успеете (если, конечно, вы планируете отмечать). Подобрали несколько вариантов техники и аксессуаров к ней из разных ценовых категорий — есть из чего выбрать.
Если парень — геймер
Дорогие варианты: PlayStation 5 или игровая видеокарта
Скажем прямо: подобный подарок влетит в приличную сумму, особенно с учетом того, что на рынке сейчас дефицит. Но и не порадовать геймера та же
Наш обзор PS5
Второй вариант, если мужчина любит играть на компьютере, это
Если вам это ничего не сказало, не расстраивайтесь — вот несколько неплохих вариантов:
Варианты попроще: геймпады и игровые клавиатуры
Если бюджет ограничен, хорошим подарком станут аксессуары к игровым приставкам или ПК. Скажем, уже упоминавшийся выше
Выбор
Если нужен смартфон (и аксессуары к нему)
Дорогие варианты: Apple, Samsung и Xiaomi
Тут все, опять же, упирается в бюджет. Если он неограничен, то выбирать можно, скажем, из
Отталкиваться стоит от того, какой смартфон до этого был у человека. Если айфон, то логичнее будет выбрать 12 Pro Max. Ведь от предыдущего смартфона могло остаться множество аксессуаров вроде наушников, док-станций и так далее. Примерно такая же логика и в обратном случае: если мужчина и все его окружение пользуется устройствами на Android, выбирайте S21 Ultra.
Сравнивать лоб в лоб два устройства сейчас не будем, на это может уйти вечность. Но по цене они плюс-минус схожи:
Если нужен девайс среднего уровня, то можно остановиться на
Варианты попроще: фитнес-браслет, беспроводные наушники, внешние аккумуляторы
В целом такие подарки можно преподнести и без привязки к смартфону. Но только в случае, если у вас уже есть относительно новая модель. Ведь тот же фитнес-браслет не сможет полноценно работать без создания пары со смартфоном и постоянной с ним синхронизации. С наушниками, конечно, ситуация чуть радужнее, но все равно: вряд ли вы станете подключать настоящие TWS-модели к чему-то, кроме смартфона (разве что к планшету).
С фитнес-браслетами все понятно: тут у бренда Xiaomi мало конкурентов. Условный
TWS-наушников больше — есть как дорогие варианты вроде AirPods Pro или Samsung Galaxy Buds Pro, так и модели попроще. Если ориентироваться на них, то по популярности в нашем каталоге в топе находятся, например,
Как альтернатива —
Наконец, можно преподнести и обычный пауэрбанк. Но опять же — вещь универсальная, так что вряд ли станет презентом, который потом передарят. Вот несколько вариантов:
«Классический» подарок — электробритва
Тут делений по цене не будет. Но и ситуация такая же, как и с аккумуляторами: вещь хоть и максимально привычная, но нужная.
В категории «Выбора покупателей» на «Яндекс.Маркете» одной из самых популярных моделей выступает
Еще одно схожее по предназначению устройство — триммер для придания формы бороде. Если судить по «Яндексу», то покупателям нравится, например, модель
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До наступления 23 февраля осталось немного времени, но подарки выбрать еще успеете.
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