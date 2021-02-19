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Мировые цены на нефть начали падать
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» демонстрируют падение утром в пятницу, 19 февраля.
Эталонные марки нефти по данным на электронных торгов на 07:45 по минскому времени находятся на следующих позициях:
Brent — 62,98 доллара за баррель (-1,49%);
WTI — 59,48 доллара за баррель (-1,72%).
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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют падение утром в пятницу, 19 февраля.
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