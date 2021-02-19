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Минчан угрожают выселить из квартиры из-за долга за воду. Но они говорят, что ничего не должны
Источник материала: Onliner
Пожилая минчанка исправно оплачивала «коммуналку», а теперь ее семью угрожают выселить из квартиры. Долг более чем в 900 рублей появился после странного перерасчета за воду. В результате последний год минчане провели в судах, но пока они защищались от исков расчетно-справочного центра, росла пеня. Очень долго белорусы надеялись, что суд услышит: долг выставлен без законных оснований. Теперь же они хотят, чтобы услышал не только суд.
Больше года назад в почтовый ящик минской квартиры вместе с жировкой упали повестки в суд. Из них жильцы узнали, что Центр информационных технологий Мингорисполкома ждет, когда они заплатят более 290 рублей за «коммуналку». Позже оказалось, что это лишь малая часть долга. Сейчас расчетно-справочный центр присылает уже другие документы: сперва предупреждали, что если долг не будет погашен, отключат и воду, и свет; теперь — что выселят из квартиры. Когда платишь «коммуналку» исправно и в срок, такого явно не ждешь.
Пенсия хозяйки квартиры совсем небольшая. Ее дочь тоже зарабатывает немного — около 500 рублей, на которые нужно растить маленькую дочку. Была еще зарплата сына Александра — он живет отдельно, на 700 рублей содержит семью из трех человек.Сумма выставленного долга для семьи уже год назад была неподъемной, а теперь из-за пени выросла вдвое. Сейчас от минчан требуют более полутора тысяч рублей. И пока вы будете читать эту статью, пеня будет расти.
Предыстория: вам жировка с повесткой
Пожилая хозяйка квартиры регулярно ходила на почту и оплачивала счета. Но не знала, что вот уже несколько месяцев эти ее платежи уходят на погашение огромного долга. Оказалось, что «Водоканал» заподозрил жильцов квартиры в безучетном потреблении воды и потребовал сделать перерасчет. Получилась сумма более 900 рублей. О перерасчете ответчики узнали почти случайно, когда после суда, на который сам истец вообще не явился, поехали с вопросами в расчетно-справочный центр.
— Нам пришло письмо — мы перерасчитали. Поезжайте разбирайтесь с «Водоканалом», — ответили там.
В марте прошлого года, когда впервые пришла повестка в суд, Александр, сын хозяйки квартиры, был уверен, что никаких долгов у его семьи быть не может. В графе «пеня» в жировках матери практически всегда значилось «0.00».
— Мама — пожилая женщина. Она приходила на почту и платила столько, сколько ей говорили, всегда так делала. Сколько сказали — столько и заплатила.
А выходило, что плата за «коммуналку» просто растворялась в другом долге, который минчане отказываются признавать законным. Позволить себе полноценные услуги адвоката семья не могла, и Александру пришлось защищать интересы семьи и пожилой матери в суде самостоятельно.
Изучаем материалы дела. «Это как дать 5 рублей и сказать, что это 5 долларов»
Осенью 2019 года «Минскводоканал» прислал в расчетно-справочный центр письмо и потребовал провести перерасчет платы за коммунальные услуги в минской квартире, где прописаны четыре человека — сам Александр, его мать-пенсионерка, сестра и маленькая племянница. Фактически же там проживает только двое.
Период перерасчета — полтора года. Основание? По мнению «Водоканала», полгода назад в квартире были неисправны счетчики. Александр указывает на графы «Исправность» в актах. В них представителем «Водосбыта» вписано аккуратное «да».
— Во всех актах сверки за тот период было указано, что счетчики исправны. Согласно договору, в случае неисправности счетчиков УП «Минскводоканал» обязан был бы их заменить. В какой момент и кто решил, что они стали неисправны? — не понимает хода мысли организации Александр.
Но письмо из «Минскводоканала» все же пришло в расчетно-справочный центр, и там сделали вывод: за воду минчане должны заплатить не «по счетчикам», а «по нормам потребления». Норма на четверых — 32 кубометра в месяц. Это в разы больше, чем выходило «по счетчикам».
Что в этой истории не работает, так это положение №571, утвержденное Советом министров, и постановления №510 и №788, считает Александр. Еще в 2014 году Совмин принял постановление, в котором разъясняется, как поступить, обнаружив безучетное потребление воды или других коммунальных услуг. Предполагается простое действие — в течение десяти дней представители организации-исполнителя должны постучать в вашу квартиру и составить «акт о безучетном потреблении коммунальной услуги».
Этот акт составляется в двух экземплярах, утверждается руководителем организации, а после один из утвержденных экземпляров направляется плательщику — чтобы у того не осталось шансов не узнать о неучтенных кубометрах.
— Представители «Водоканала» таких актов не составляли. Они просто отправили в РСЦ письмо, и на его основании там произвели перерасчет. Так матери и разъяснили в расчетно-справочном центре после того, как она отправила письменный запрос. А когда она приезжала в РСЦ лично, слышала только «разбирайтесь с „Водоканалом“», — поясняет мужчина.
В материалах дела некоторые «акты» все-таки есть. Это акты сверки, то есть документы, которые составляются в том числе при плановом обходе квартир, когда проверяются фактические показания счетчиков.
— Суд признал акт сверки актом о безучетном потреблении, хотя он ни по форме, ни по содержанию не соответствует акту о безучетном потреблении. В нем не изложены сведения, которые необходимо было изложить согласно положению Совмина. Этот документ не утверждался у руководства «Минскводоканала». Это все равно что дать вам 5 рублей и сказать — «давайте считать, что это 5 долларов». На обеих бумажках цифры «пять», но они не тождественны, — утверждает Александр.
Мужчина может объяснить это и юридическим языком: согласно статье 181 Гражданско-процессуального кодекса, «факты, которые по закону должны быть подтверждены с помощью определенных средств доказывания, не могут подтверждаться никакими другими средствами доказывания».
Специалист водоканала поясняла в суде: в то время еще не было утвержденных актов о безучетном потреблении услуги, просто форму бланка не утвердили. Не то чтобы на это не было времени — положение Совмина приняли еще в 2014 году, а вопросы к счетчикам у «Минскводоканала» возникли спустя четыре года.
— Сами сотрудники «Водосбыта» в суде не отрицали, что акт о безучетном потреблении они не составляли. Сослались на то, что у них не было таких бланков. Тот факт, что у сотрудников не было соответствующего бланка, не мог являться объективным препятствием для составления акта о безучетном потреблении воды согласно всем требованиям положения Совмина, — убежден Александр.
Счетчик крутился в обратную сторону
В актах сверки, на основании которых «Минскводоканал» потребовал провести перерасчет, сказано, что «в квартире установлено биде» и что «при включении горячей воды в биде» один из водомеров «крутится в обратную сторону».
Стоп, так со счетчиками все же что-то не так? Зачем тогда судиться? Мать Александра заказала независимую экспертизу, потратила 400 рублей — это больше, чем вся ее пенсия. Специалист констатировал: у модели счетчика, который установлен в квартире, индикатор движения воды может крутиться против часовой стрелки. Но это не значит, что он «отматывает» кубометры вспять.
При этом в ванной пришлось сбить плитку, чтобы доказать, что никаких «мошеннических» подключений к трубам нет: да, в квартире установлено псевдобиде, но эксперт оправдал и его — оно было смонтировано без нарушения технических требований и не могло спровоцировать некорректную работу счетчика.
— Оказалось, что и это не важно. На суде ни один из контролеров вообще не смог пояснить, в какую сторону должны крутиться индикаторы счетчиков. Важно вот что: фактические данные приборов показывают, что объем потребления воды нарастал — как горячей, так и холодной. Крутись счетчик в обратную сторону, цифры фактического потребления воды уменьшились бы, тем более за полтора года. Но таких фактов контролерами при проверке счетчиков и фактических показаний в актах сверки не фиксировалось. И по показаниям, которые мы сами постоянно снимали, такой «отмотки» не наблюдалось, — утверждает Александр.
От первого иска расчетно-справочный центр отказался — но не потому, что согласился с доводами ответчиков. На протяжении всех этих месяцев мать Александра оплачивала текущие коммунальные услуги, вот РСЦ и решил «зачесть» эти суммы в счет погашения долга, который сформировали за безучетное потребление. Суд Заводского района Минска принял отказ от иска, хоть самого ответчика такая «мировая» не устраивала. Дело не рассмотрели, и расчетно-справочный центр подал новый иск — на следующий кусочек «насчитанного» ими «долга». Ведь раз деньги «перехватили» и перевели в счет погашения долга за воду, то текущая «коммуналка» оказалась неоплаченной. А пеня продолжала расти.
— Тот факт, что мы оплачивали текущие коммунальные услуги, не означает, что мы добровольно оплатили задолженность за воду, которую нам приписывают. После этого я сказал матери, чтобы она пока не спешила платить за текущие коммунальные услуги, ведь с такими расчетами суд никогда не рассмотрит дело по существу. Расчетно-справочный центр по суду взыскивает только малую часть рассчитанного ими долга, чтобы на остальную часть продолжать начислять пеню и чтобы рассчитанный ими долг рос до бесконечности. Ситуация выглядит как ультиматум: или оплачивай сформированный нами «долг» добровольно, или из долгов по пени ты не вылезешь, — заключает мужчина.
Слово адвокату. «Первый принципиальный ответчик»
В ноябре прокуратура опротестовала решение суда Заводского района Минска. В протесте были перечислены аргументы, с которыми к суду обращался и сам Александр: актов о безучетном потреблении воды не составлено, доказательств того, что нарушение работы инженерных систем вызвано действиями ответчика, не представлено. «При таких обстоятельствах суд неправильно применил нормы материального и процессуального права, вследствие чего данное решение нельзя признать законным и обоснованным», — говорилось в апелляции.
Но в последний момент прокуратура свой протест отозвала. В отличие от нее минчане не передумали доказывать суду свою правоту даже спустя год — и спустя тысячу рублей пени. Их максимальная степень отчаяния — «Это никогда не закончится» и «У меня уже опускаются руки». Но опустив руки, минчане садятся за составление очередной апелляционной жалобы. Это отличает их от других клиентов адвоката Татьяны, которая консультировала семью перед судом.
— Впервые в моей практике оказался такой принципиальный ответчик. К этому вопросу Александр подошел щепетильно. Сказал — ситуация неправильная, ни я, ни моя сестра, ни моя мать, никто не должен ничего платить по такой схеме, — вспоминает адвокат.
«Впервые в практике» означает, что Татьяна и прежде сталкивалась с потенциальными клиентами, которым выставлялись крупные суммы из-за перерасчета. Но в суд они не ходили. Адвокат не могла пообещать, что дело будет выиграно. Не обещала она этого и семье Александра:
— Почему люди редко приходят с такими делами в суд? Как правило, размер взысканий, которые производят по фактам безучетного потребления воды, не выходит за границы понимания жильцов. В моей практике были случаи, когда людям выставляли счет на 300 рублей. Клиенты сперва хватались за голову, а потом, чтобы не погружаться в судебные тяжбы, соглашались с иском. Решали для себя так: «Раз нам предъявили иск, наверное, мы виноваты, будем платить».
— Всегда был вариант взять кредит для погашения такого долга. Я отстаиваю свою правоту, хочу доказать, что у РСЦ нет законных оснований формировать такие долги. Специалист «Водоканала» заявляла в суде: из-за того, что акты о безучетном потреблении воды не составлялись, пострадали многие. Даже если я не выиграю суд, хочу придать это дело огласке. Если акт не составили в десятидневный срок, то никаким другим способом нельзя установить или доказать безучетное потребление. Если РСЦ и даже суды не руководствуются постановлениями Совмина, зачем тогда эти постановления принимаются? — задается логичным вопросом мужчина.
Прения сторон
Можно бесконечно смотреть, как льется вода и как применяются нормы права. Сколько воды утекло в минской квартире и почему закон пока так и не защитил людей, Onliner спросил у «Минскводоканала». Однако, взяв время на раздумье, организация все же отказалась комментировать ситуацию.
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