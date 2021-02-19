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Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи

19.02.2021 08:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Почти в каждой молодой семье рано или поздно появляется ребенок. А это значит, что уже совсем скоро после этого вы начнете жалеть о том, что у вас в квартирке всего лишь одна (две, три, четыре) комната. Резко перестает хватать не только пространства, но и денег. Средств придется тратить много, ведь производители детских товаров максимально расстарались для того, чтобы опустошить ваши кошельки. Взамен родителям обещают облегчить их участь. Но всегда ли покупка модных детских девайсов оправданна?

Мы постарались отсортировать по полезности/бесполезности самые разные детские товары, которые могут понадобиться (а могут и не понадобиться) в первые месяцы жизни нового человека. Упоминать «капитаноочевидные» подгузники, коляски, автокресла и прочие необходимые вещи не будем — без них точно никак не обойтись. Мы же присмотримся к вещам не обязательным, но чрезвычайно многообещающим.

Очень нужно

Инфракрасный термометр. Неимоверно удобная вещь, за которую ваш ребенок постоянно будет говорить спасибо даже спустя несколько дет. Хотя бы потому, что ни вам, ни ему не придется испытывать нервы и анус ртутным пережитком прошлого.

Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи

Вместо мучений длительностью как минимум пять минут — всего одна кнопка и мгновение до измерения температуры. В качестве бонуса почти любой такой термометр сможет показать еще и температуру окружающей среды.

Но есть и нюансы. Некоторые сетуют на точность инфракрасных термометров. Подобнее о выборе этих штук можно почитать в нашем обзоре. Однако в целом разницы между дешевыми и дорогими термометрами нет, главное — правильные условия для измерения. Надо, чтобы был сухой лоб, а расстояние от градусника составляло несколько сантиметров (а не полметра, как пытаются измерять температуру многие).

Медицинский термометр AGU Eaglet IHE3
3 отзыва
инфракрасный, лобный/ушной способ измерения, результат: 1 секунда, память: 10 измерений
115 р.
4 предложения
Медицинский термометр Beurer FT65
2 отзыва
инфракрасный, лобный/ушной способ измерения, память: 10 измерений
130 р.
3 предложения
Термометры в Каталоге Onliner

Когда наловчитесь, разбежка с ртутным градусником будет не более 0,1—0,2 градуса, что вполне достаточно для определения «нормы» и «пора беспокоиться».

Весы. Без электронных весов в первое время тоже сложно: с их помощью нужно не просто отслеживать динамику набора веса малыша, но и объем съеденной им за раз пищи.

Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи

Обычно такие весы запоминают предыдущие измерения и с каждым последующим взвешиванием показывают разницу с прошлым. Таким образом, не нужно самому высчитывать и запоминать расхождение между двумя последними взвешиваниями.

Из других особенностей — лучше, чтобы чаша была с бортиками. Чтобы ребенок случайно не свалился «за борт».

Электронные детские весы Beurer BY 90
электронные, платформа, нагрузка: 20 кг, довешивание, фиксация веса, автовыключение
191 р.
6 предложений
Электронные детские весы AGU Wally
11 отзывов
электронные, платформа, нагрузка: 25 кг, довешивание, фиксация веса, автовыключение
228 р.
3 предложения
Детские весы в Каталоге Onliner

Детский комод с пеленальным столиком. Долгое время был уверен, что это точно лишний элемент в квартире. На деле оказалось, что комод с пеленальным столиком — это чуть ли не главное место, вокруг которого крутится вся жизнь маленького человека. Именно в комод прячутся бесконечные упаковки с подгузниками, влажными салфетками и прочей мелочью, которой обязательно наберется целая гора.

Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи

Как показала практика, все попытки рассовать детское добро по шкафам, а одевать-пеленать ребенка на кровати или отдельной накладке на кровать обречены на провал. Проще и удобнее, когда элементы для «техобслуживания» младенца сконцентрированы в одном месте, а пеленальный столик расположен на комфортной для человека стандартного роста высоте.

Детский комод СКВ-Компани 700061 (белый)
5 отзывов
4 ящика, откидная полка, фасады: ЛДСП, стенки: ЛДСП, цвет: белый (фасад)/белый (стенки)
182 р.
8 предложений
Детский комод Bambini В 01.10.01 (белый)
9 отзывов
4 ящика, откидная полка, фасады: ЛДСП, стенки: ЛДСП, цвет: белый (фасад)/белый (стенки)
198 р.
9 предложений
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Все еще нужно, но можно сэкономить

Электрический молокоотсос. Штука недешевая, но здо́рово облегчающая жизнь молодой маме. Конечно, речь только о ситуации, когда ребенок сидит на грудном вскармливании. Запасы молока пригодятся, когда маме нужно куда-то отлучиться и покормить малыша надо из бутылочки. Кроме того, без молокоотсоса не обойтись при различных проблемах с кормлением, а также если мама решит выйти, например, на работу, когда от «лишнего» молока тоже придется избавляться.

Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи

С другой стороны, можно обойтись и без электрического молокоотсоса. Во-первых, есть намного более доступные ручные девайсы. Во-вторых, можно и вовсе умело орудовать руками. В общем, электрический гаджет — это удобно и быстро, но если получается избавляться от излишков молока натуральным способом, то почему бы не сэкономить?

Электрический молокоотсос Philips Avent SCF332/31
1 отзыв
двухфазный, питание от сети/от батареек
239 р.
9 предложений
Электрический молокоотсос Lorelli 10220510000
двухфазный, питание от сети/от батареек
169 р.
7 предложений
Молокоотсосы в Каталоге Onliner

Стерилизатор и подогреватель. Это еще одна история об удобстве, за которое надо платить. Сама штука простейшая — по сути, нагревательный элемент, который превращает 100 миллилитров воды в горячий пар, который стерилизует баночки, бутылочки, соски и все, что вы пожелаете.

Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи

Подогреватель для бутылочек — штука, которая помогает подогреть молоко в бутылочках или детское питание в баночках до нужной температуры.

Но можно обойтись и без всего этого. Вместо стерилизатора вполне можно использовать кипяток, а молоко подогревают, опуская бутылочку в чашку с горячей водой. Однако индустрия не дремлет и готова предлагать продвинутые версии вот этого всего.

Паровой стерилизатор Philips AVENT 3-в-1 (SCF284/03)
3 отзыва
паровой стерилизатор, вместимость: 6 бутылочек, время воздействия: 6 минут
186 р.
9 предложений
Стерилизатор для СВЧ Reer Vapostar (3295.1)
стерилизатор для СВЧ
62,00 р.
7 предложений
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Фитнес-браслет. Нет, эта штуковина нужна не для фитнеса. На самом деле это самый простой вариант отслеживать периодичность кормления ребенка. Поставил сколько нужно будильников — и вставай каждые два или два с половиной часа. Можно, конечно, положиться и на стандартный будильник или телефон, но тогда просыпаться среди ночи придется не только маме.

Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5 (черный, международная версия)
66 отзывов
фитнес-браслет, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 1.1" (126x294, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 2 недели 6 суток
95,00 р.
32 предложения
Фитнес-браслет HONOR Band 5 (розовый)
136 отзывов
фитнес-браслет, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 0.95" (240x120, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 2 недели
85,00 р.
16 предложений
Фитнес-браслеты в Каталоге Onliner

Термогигрометр. Во всяких умных инструкциях по уходу за маленькими детьми постоянно пишут, какая температура и влажность в помещении нужна малышам. Можно встретить информацию об оптимальной температуре от 16 (привет, доктор Спок) до 24 градусов (привет, потница). Желательная влажность — 50—60%.

Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи

Можно, конечно, за этим особо и не следить — вряд ли будут какие-то серьезные последствия. Но если все хочется делать по правилам, то без термометра и гигрометра не обойтись. Учитывая небольшую стоимость, можно один раз потратиться на термогигрометр, который покажет оба параметра.

Термогигрометр Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 LYWSD03MMC
14 отзывов
термогигрометр, интеграция в "умный дом": Mi Home, Bluetooth, питание: батарейки
16,00 р.
9 предложений
Термогигрометр Rexant 70-0515
термогигрометр, питание: батарейки
28,52 р.
6 предложений
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Метеостанции в Каталоге Onliner

Увлажнитель. Обычно нужен зимой, когда батареи высушивают воздух в квартире. Обзоры увлажнителей мы писали неоднократно. Вещь нужная, хотя при желании можно попробовать заменить мокрой тряпкой на батарее.

Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи

Многие увлажнители обладают встроенным гигрометром. Однако доверять ему нельзя: по сути, влажность он измеряет только в районе самого устройства. Там она, конечно же, всегда будет гораздо выше, чем в комнате. Поэтому к увлажнителю советуем купить отдельный термогигрометр, о котором говорилось выше.

Увлажнитель воздуха Xiaomi Mijia Air Humidifier MJJSQ02LX (китайская версия)
19 отзывов
ультразвуковой, производительность 280 мл/ч, резервуар 4 л, шум 38 дБ, цвет белый
120 р.
15 предложений
Увлажнитель воздуха Royal Clima Adriano Digital RUH-AD300/4.8E-WT
1 отзыв
ультразвуковой, производительность 300 мл/ч, резервуар 4.8 л, гигростат, цвет белый/серебристый
148 р.
26 предложений
Увлажнители воздуха в Каталоге Onliner

Развивающий коврик. Может стать первым набором игрушек для самого маленького ребенка. Правда, в первый месяц ему будет все равно, зато потом малыша явно хоть что-то заинтересует.

Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи

Обычно такой коврик представляет собой ограниченное пространство с парой арок, к которым крепятся разные игрушки-погремушки. Также часто в комплекте встречается музыкальный блок с парой записанных мелодий. «Дискотеку» может сопровождать иллюминация из пары-тройки светодиодов.

Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи

Как показал опыт, развивающий коврик легко отвлекает уже полуторамесячного ребенка, которому, кажется, нравится боксировать руками плюшевые игрушки.

Развивающий коврик La-Di-Da Подводный мир
развивающий коврик, 0+, с музыкальным блоком, подвески: плюшевая игрушка/погремушка/прорезыватель/зеркало, 85 x 85 см
–14%69,49 р.
5 предложений
Развивающий коврик Chicco Волшебный лес 00009716000000
развивающий коврик, с музыкальным блоком, подвески: плюшевая игрушка/погремушка/прорезыватель, 76 x 76 см
190 р.
3 предложения
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Матрас-кокон. Специальный матрас из пенополиуретана, эргономичный для новорожденного, с ремнем (чтобы не упал) и валиком под ноги (для пущей эргономичности). Считается, что форма, которую малыш принимает в таком коконе, приближена к той, в которой он находился, будучи у мамы в животе. Это якобы способствует засыпанию ребенка. До кучи производители обещают избавление от колик и предотвращение разного рода патологий.

Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи

Проблема в том, что, несмотря на довольно примитивную конструкцию и простейшие материалы, кокон — вещь довольно дорогая. Об эффективности судить сложно. Некоторым он вроде и правда помогает уснуть, но многие сомневаются, что этот матрас имеет хоть какой-то эффект.

Прикольно, но, скорее всего, не так уж нужно

Кроватка. Во всех книжках и интернетах написаны километры текста о необходимости того, чтобы малыш спал в своей кроватке. Однако чаще всего человек весом 4—6 килограммов не захочет спать в кроватке. В таком случае родителям не останется ничего другого, кроме как смириться с этим и вить «гнездышко» из пеленок и пледов посреди своей кровати.

Классическая детская кроватка Bambini М 01.10.20 (белый)
3 отзыва
классическая, дерево, 3 уровня дна, механизм качания: маятник, опускающаяся передняя стенка
208 р.
10 предложений
Кроватка-трансформер Happy Baby Mommy Lux
трансформер, дерево, механизм качания: маятник, съемная передняя стенка
914 р.
6 предложений
Детские кроватки в Каталоге Onliner

К собственной кроватке дитя в любом случае придется приучать, но случится это, скорее всего, не ранее чем в возрасте трех месяцев. До этого можно попробовать приставную кроватку, но и стоят они, мягко говоря, немало.

Мобиль. Штуковина, которая прикручивается к детской кроватке и нависает над ребенком в виде нескольких игрушек. Возможна проекция на потолок и спокойное музыкальное сопровождение. Но раз уж в первые три месяца не нужна кроватка, то и мобиль к ней точно не пригодится. Вещь опять же не из дешевых.

Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи
Музыкальная карусель (мобиль) Chicco Волшебные звездочки 00002429200000 (голубой)
3 отзыва
музыкальная карусель (мобиль), пластик, особенности: световые эффекты/музыкальные эффекты, питание: батарейки
220 р.
3 предложения
Музыкальная карусель (мобиль) Chicco Волшебный лес
музыкальная карусель (мобиль), пластик, особенности: музыкальные эффекты/движение
168 р.
2 предложения
Музыкальные карусели в Каталоге Onliner

Эргорюкзак. Почти все маленькие дети не представляют свое существование без родительских рук. На них засыпают, с них едят, только с их помощью успокаиваются даже в случае самого истеричного плача. Немудрено, что в таком режиме руки проявляют тенденцию к отваливанию.

Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи

В этом случае на помощь спешат многочисленные приспособления для ношения ребенка «на себе», одновременно позволяющие родителю свободно пользоваться двумя руками. Это и слинги, и «кенгуру», и эргорюкзаки.

Вещи и впрямь полезные, но все же после трехмесячного возраста. До этого времени у малыша формируется скелет, чему такие «устройства» могут помешать. Кроме того, эргорюкзаки язык не повернется назвать удобными и для родителей: порой, пока разберешься во всех этих ремнях и подтяжках, в процессе бросишь все и возьмешь ребенка на руки.

Рюкзак-переноска BabyBjorn One Cotton Mix (темно-серый)
2 отзыва
3.5–15 кг, материал: хлопок + полиэстер (верх) / 100% хлопок (подкладка)
510 р.
2 предложения
Рюкзак-переноска Chicco Mayamaki air (серебристый)
3.5–15 кг, материал: 100% полиэстер (верх) / 100% полиэстер (подкладка)
171 р.
5 предложений
Рюкзаки-переноски в Каталоге Onliner

Робокресло. Модная продвинутая версия эргорюкзака, только не для ношения, а для качения. Вроде как должно заменить «ручное» укачивание, которое в традиционных обществах способствует засыпанию детей.

Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи

В реальности у роботизированного кресла-качалки довольно низкая интенсивность движения. Да и теплоты рук не хватает. Уж очень велика вероятность, что в робокресле малыш еще больше раскричится, так и не успокоившись.

Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи

Как видите, девайсов нужных и ненужных для только что родившегося младенца превеликое множество. Были бы деньги, и детскими вещами можно хоть обмазываться. А по мере роста ребенка количество таких вещей будет только увеличиваться. Но об этом — уже в следующий раз.

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Почти в каждой молодой семье рано или поздно появляется ребенок. А это значит, что уже совсем скоро после этого вы начнете жалеть о том, что у вас в квартирке всего...
 
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