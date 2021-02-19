Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи

Источник материала: Onliner Почти в каждой молодой семье рано или поздно появляется ребенок. А это значит, что уже совсем скоро после этого вы начнете жалеть о том, что у вас в квартирке всего лишь одна (две, три, четыре) комната. Резко перестает хватать не только пространства, но и денег. Средств придется тратить много, ведь производители детских товаров максимально расстарались для того, чтобы опустошить ваши кошельки. Взамен родителям обещают облегчить их участь. Но всегда ли покупка модных детских девайсов оправданна?

Мы постарались отсортировать по полезности/бесполезности самые разные детские товары, которые могут понадобиться (а могут и не понадобиться) в первые месяцы жизни нового человека. Упоминать «капитаноочевидные» подгузники, коляски, автокресла и прочие необходимые вещи не будем — без них точно никак не обойтись. Мы же присмотримся к вещам не обязательным, но чрезвычайно многообещающим.

Очень нужно

Инфракрасный термометр . Неимоверно удобная вещь, за которую ваш ребенок постоянно будет говорить спасибо даже спустя несколько дет. Хотя бы потому, что ни вам, ни ему не придется испытывать нервы и анус ртутным пережитком прошлого.





Вместо мучений длительностью как минимум пять минут — всего одна кнопка и мгновение до измерения температуры. В качестве бонуса почти любой такой термометр сможет показать еще и температуру окружающей среды.

Но есть и нюансы. Некоторые сетуют на точность инфракрасных термометров. Подобнее о выборе этих штук можно почитать в нашем обзоре . Однако в целом разницы между дешевыми и дорогими термометрами нет, главное — правильные условия для измерения. Надо, чтобы был сухой лоб, а расстояние от градусника составляло несколько сантиметров (а не полметра, как пытаются измерять температуру многие).

Когда наловчитесь, разбежка с ртутным градусником будет не более 0,1—0,2 градуса, что вполне достаточно для определения «нормы» и «пора беспокоиться».

Весы . Без электронных весов в первое время тоже сложно: с их помощью нужно не просто отслеживать динамику набора веса малыша, но и объем съеденной им за раз пищи.





Обычно такие весы запоминают предыдущие измерения и с каждым последующим взвешиванием показывают разницу с прошлым. Таким образом, не нужно самому высчитывать и запоминать расхождение между двумя последними взвешиваниями.

Из других особенностей — лучше, чтобы чаша была с бортиками. Чтобы ребенок случайно не свалился «за борт».

Детский комод с пеленальным столиком . Долгое время был уверен, что это точно лишний элемент в квартире. На деле оказалось, что комод с пеленальным столиком — это чуть ли не главное место, вокруг которого крутится вся жизнь маленького человека. Именно в комод прячутся бесконечные упаковки с подгузниками, влажными салфетками и прочей мелочью, которой обязательно наберется целая гора.





Как показала практика, все попытки рассовать детское добро по шкафам, а одевать-пеленать ребенка на кровати или отдельной накладке на кровать обречены на провал. Проще и удобнее, когда элементы для «техобслуживания» младенца сконцентрированы в одном месте, а пеленальный столик расположен на комфортной для человека стандартного роста высоте.

Все еще нужно, но можно сэкономить

Электрический молокоотсос . Штука недешевая, но здо́рово облегчающая жизнь молодой маме. Конечно, речь только о ситуации, когда ребенок сидит на грудном вскармливании. Запасы молока пригодятся, когда маме нужно куда-то отлучиться и покормить малыша надо из бутылочки. Кроме того, без молокоотсоса не обойтись при различных проблемах с кормлением, а также если мама решит выйти, например, на работу, когда от «лишнего» молока тоже придется избавляться.





С другой стороны, можно обойтись и без электрического молокоотсоса. Во-первых, есть намного более доступные ручные девайсы . Во-вторых, можно и вовсе умело орудовать руками. В общем, электрический гаджет — это удобно и быстро, но если получается избавляться от излишков молока натуральным способом, то почему бы не сэкономить?

Стерилизатор и подогреватель . Это еще одна история об удобстве, за которое надо платить. Сама штука простейшая — по сути, нагревательный элемент, который превращает 100 миллилитров воды в горячий пар, который стерилизует баночки, бутылочки, соски и все, что вы пожелаете.





Подогреватель для бутылочек — штука, которая помогает подогреть молоко в бутылочках или детское питание в баночках до нужной температуры.

Но можно обойтись и без всего этого. Вместо стерилизатора вполне можно использовать кипяток, а молоко подогревают, опуская бутылочку в чашку с горячей водой. Однако индустрия не дремлет и готова предлагать продвинутые версии вот этого всего.

Фитнес-браслет . Нет, эта штуковина нужна не для фитнеса. На самом деле это самый простой вариант отслеживать периодичность кормления ребенка. Поставил сколько нужно будильников — и вставай каждые два или два с половиной часа. Можно, конечно, положиться и на стандартный будильник или телефон, но тогда просыпаться среди ночи придется не только маме.





Термогигрометр . Во всяких умных инструкциях по уходу за маленькими детьми постоянно пишут, какая температура и влажность в помещении нужна малышам. Можно встретить информацию об оптимальной температуре от 16 (привет, доктор Спок) до 24 градусов (привет, потница). Желательная влажность — 50—60%.





Можно, конечно, за этим особо и не следить — вряд ли будут какие-то серьезные последствия. Но если все хочется делать по правилам, то без термометра и гигрометра не обойтись. Учитывая небольшую стоимость, можно один раз потратиться на термогигрометр, который покажет оба параметра.

Увлажнитель . Обычно нужен зимой, когда батареи высушивают воздух в квартире. Обзоры увлажнителей мы писали неоднократно. Вещь нужная, хотя при желании можно попробовать заменить мокрой тряпкой на батарее.





Многие увлажнители обладают встроенным гигрометром. Однако доверять ему нельзя: по сути, влажность он измеряет только в районе самого устройства. Там она, конечно же, всегда будет гораздо выше, чем в комнате. Поэтому к увлажнителю советуем купить отдельный термогигрометр, о котором говорилось выше.

Развивающий коврик . Может стать первым набором игрушек для самого маленького ребенка. Правда, в первый месяц ему будет все равно, зато потом малыша явно хоть что-то заинтересует.





Обычно такой коврик представляет собой ограниченное пространство с парой арок, к которым крепятся разные игрушки-погремушки. Также часто в комплекте встречается музыкальный блок с парой записанных мелодий. «Дискотеку» может сопровождать иллюминация из пары-тройки светодиодов.





Как показал опыт, развивающий коврик легко отвлекает уже полуторамесячного ребенка, которому, кажется, нравится боксировать руками плюшевые игрушки.

Матрас-кокон . Специальный матрас из пенополиуретана, эргономичный для новорожденного, с ремнем (чтобы не упал) и валиком под ноги (для пущей эргономичности). Считается, что форма, которую малыш принимает в таком коконе, приближена к той, в которой он находился, будучи у мамы в животе. Это якобы способствует засыпанию ребенка. До кучи производители обещают избавление от колик и предотвращение разного рода патологий.





Проблема в том, что, несмотря на довольно примитивную конструкцию и простейшие материалы, кокон — вещь довольно дорогая. Об эффективности судить сложно. Некоторым он вроде и правда помогает уснуть, но многие сомневаются, что этот матрас имеет хоть какой-то эффект.

Прикольно, но, скорее всего, не так уж нужно

Кроватка . Во всех книжках и интернетах написаны километры текста о необходимости того, чтобы малыш спал в своей кроватке. Однако чаще всего человек весом 4—6 килограммов не захочет спать в кроватке. В таком случае родителям не останется ничего другого, кроме как смириться с этим и вить «гнездышко» из пеленок и пледов посреди своей кровати.

К собственной кроватке дитя в любом случае придется приучать, но случится это, скорее всего, не ранее чем в возрасте трех месяцев. До этого можно попробовать приставную кроватку , но и стоят они, мягко говоря, немало.

Мобиль . Штуковина, которая прикручивается к детской кроватке и нависает над ребенком в виде нескольких игрушек. Возможна проекция на потолок и спокойное музыкальное сопровождение. Но раз уж в первые три месяца не нужна кроватка, то и мобиль к ней точно не пригодится. Вещь опять же не из дешевых.





Эргорюкзак . Почти все маленькие дети не представляют свое существование без родительских рук. На них засыпают, с них едят, только с их помощью успокаиваются даже в случае самого истеричного плача. Немудрено, что в таком режиме руки проявляют тенденцию к отваливанию.





В этом случае на помощь спешат многочисленные приспособления для ношения ребенка «на себе», одновременно позволяющие родителю свободно пользоваться двумя руками. Это и слинги, и «кенгуру», и эргорюкзаки.

Вещи и впрямь полезные, но все же после трехмесячного возраста. До этого времени у малыша формируется скелет, чему такие «устройства» могут помешать. Кроме того, эргорюкзаки язык не повернется назвать удобными и для родителей: порой, пока разберешься во всех этих ремнях и подтяжках, в процессе бросишь все и возьмешь ребенка на руки.

Робокресло. Модная продвинутая версия эргорюкзака, только не для ношения, а для качения. Вроде как должно заменить «ручное» укачивание, которое в традиционных обществах способствует засыпанию детей.





В реальности у роботизированного кресла-качалки довольно низкая интенсивность движения. Да и теплоты рук не хватает. Уж очень велика вероятность, что в робокресле малыш еще больше раскричится, так и не успокоившись.





Как видите, девайсов нужных и ненужных для только что родившегося младенца превеликое множество. Были бы деньги, и детскими вещами можно хоть обмазываться. А по мере роста ребенка количество таких вещей будет только увеличиваться. Но об этом — уже в следующий раз.

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