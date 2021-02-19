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Покупаем детские девайсы. Краткий гайд по разорению молодой семьи
Источник материала: Onliner
Почти в каждой молодой семье рано или поздно появляется ребенок. А это значит, что уже совсем скоро после этого вы начнете жалеть о том, что у вас в квартирке всего лишь одна (две, три, четыре) комната. Резко перестает хватать не только пространства, но и денег. Средств придется тратить много, ведь производители детских товаров максимально расстарались для того, чтобы опустошить ваши кошельки. Взамен родителям обещают облегчить их участь. Но всегда ли покупка модных детских девайсов оправданна?
Мы постарались отсортировать по полезности/бесполезности самые разные детские товары, которые могут понадобиться (а могут и не понадобиться) в первые месяцы жизни нового человека. Упоминать «капитаноочевидные» подгузники, коляски, автокресла и прочие необходимые вещи не будем — без них точно никак не обойтись. Мы же присмотримся к вещам не обязательным, но чрезвычайно многообещающим.
Очень нужно
Вместо мучений длительностью как минимум пять минут — всего одна кнопка и мгновение до измерения температуры. В качестве бонуса почти любой такой термометр сможет показать еще и температуру окружающей среды.
Но есть и нюансы. Некоторые сетуют на точность инфракрасных термометров. Подобнее о выборе этих штук можно почитать в
инфракрасный, лобный/ушной способ измерения, результат: 1 секунда, память: 10 измерений
инфракрасный, лобный/ушной способ измерения, память: 10 измерений
Когда наловчитесь, разбежка с ртутным градусником будет не более 0,1—0,2 градуса, что вполне достаточно для определения «нормы» и «пора беспокоиться».
Обычно такие весы запоминают предыдущие измерения и с каждым последующим взвешиванием показывают разницу с прошлым. Таким образом, не нужно самому высчитывать и запоминать расхождение между двумя последними взвешиваниями.
Из других особенностей — лучше, чтобы чаша была с бортиками. Чтобы ребенок случайно не свалился «за борт».
электронные, платформа, нагрузка: 20 кг, довешивание, фиксация веса, автовыключение
электронные, платформа, нагрузка: 25 кг, довешивание, фиксация веса, автовыключение
Как показала практика, все попытки рассовать детское добро по шкафам, а одевать-пеленать ребенка на кровати или отдельной накладке на кровать обречены на провал. Проще и удобнее, когда элементы для «техобслуживания» младенца сконцентрированы в одном месте, а пеленальный столик расположен на комфортной для человека стандартного роста высоте.
4 ящика, откидная полка, фасады: ЛДСП, стенки: ЛДСП, цвет: белый (фасад)/белый (стенки)
4 ящика, откидная полка, фасады: ЛДСП, стенки: ЛДСП, цвет: белый (фасад)/белый (стенки)
Все еще нужно, но можно сэкономить
С другой стороны, можно обойтись и без электрического молокоотсоса. Во-первых, есть намного более доступные
двухфазный, питание от сети/от батареек
двухфазный, питание от сети/от батареек
Но можно обойтись и без всего этого. Вместо стерилизатора вполне можно использовать кипяток, а молоко подогревают, опуская бутылочку в чашку с горячей водой. Однако индустрия не дремлет и готова предлагать продвинутые версии вот этого всего.
паровой стерилизатор, вместимость: 6 бутылочек, время воздействия: 6 минут
стерилизатор для СВЧ
фитнес-браслет, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 1.1" (126x294, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 2 недели 6 суток
фитнес-браслет, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 0.95" (240x120, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 2 недели
Можно, конечно, за этим особо и не следить — вряд ли будут какие-то серьезные последствия. Но если все хочется делать по правилам, то без термометра и гигрометра не обойтись. Учитывая небольшую стоимость, можно один раз потратиться на термогигрометр, который покажет оба параметра.
термогигрометр, интеграция в "умный дом": Mi Home, Bluetooth, питание: батарейки
термогигрометр, питание: батарейки
Многие увлажнители обладают встроенным гигрометром. Однако доверять ему нельзя: по сути, влажность он измеряет только в районе самого устройства. Там она, конечно же, всегда будет гораздо выше, чем в комнате. Поэтому к увлажнителю советуем купить отдельный термогигрометр, о котором говорилось выше.
ультразвуковой, производительность 280 мл/ч, резервуар 4 л, шум 38 дБ, цвет белый
ультразвуковой, производительность 300 мл/ч, резервуар 4.8 л, гигростат, цвет белый/серебристый
Обычно такой коврик представляет собой ограниченное пространство с парой арок, к которым крепятся разные игрушки-погремушки. Также часто в комплекте встречается музыкальный блок с парой записанных мелодий. «Дискотеку» может сопровождать иллюминация из пары-тройки светодиодов.
Как показал опыт, развивающий коврик легко отвлекает уже полуторамесячного ребенка, которому, кажется, нравится боксировать руками плюшевые игрушки.
развивающий коврик, 0+, с музыкальным блоком, подвески: плюшевая игрушка/погремушка/прорезыватель/зеркало, 85 x 85 см
развивающий коврик, с музыкальным блоком, подвески: плюшевая игрушка/погремушка/прорезыватель, 76 x 76 см
Проблема в том, что, несмотря на довольно примитивную конструкцию и простейшие материалы, кокон — вещь довольно дорогая. Об эффективности судить сложно. Некоторым он вроде и правда помогает уснуть, но многие сомневаются, что этот матрас имеет хоть какой-то эффект.
Прикольно, но, скорее всего, не так уж нужно
классическая, дерево, 3 уровня дна, механизм качания: маятник, опускающаяся передняя стенка
трансформер, дерево, механизм качания: маятник, съемная передняя стенка
К собственной кроватке дитя в любом случае придется приучать, но случится это, скорее всего, не ранее чем в возрасте трех месяцев. До этого можно попробовать
музыкальная карусель (мобиль), пластик, особенности: световые эффекты/музыкальные эффекты, питание: батарейки
музыкальная карусель (мобиль), пластик, особенности: музыкальные эффекты/движение
В этом случае на помощь спешат многочисленные приспособления для ношения ребенка «на себе», одновременно позволяющие родителю свободно пользоваться двумя руками. Это и слинги, и «кенгуру», и эргорюкзаки.
Вещи и впрямь полезные, но все же после трехмесячного возраста. До этого времени у малыша формируется скелет, чему такие «устройства» могут помешать. Кроме того, эргорюкзаки язык не повернется назвать удобными и для родителей: порой, пока разберешься во всех этих ремнях и подтяжках, в процессе бросишь все и возьмешь ребенка на руки.
3.5–15 кг, материал: хлопок + полиэстер (верх) / 100% хлопок (подкладка)
3.5–15 кг, материал: 100% полиэстер (верх) / 100% полиэстер (подкладка)
Робокресло. Модная продвинутая версия эргорюкзака, только не для ношения, а для качения. Вроде как должно заменить «ручное» укачивание, которое в традиционных обществах способствует засыпанию детей.
В реальности у роботизированного кресла-качалки довольно низкая интенсивность движения. Да и теплоты рук не хватает. Уж очень велика вероятность, что в робокресле малыш еще больше раскричится, так и не успокоившись.
Как видите, девайсов нужных и ненужных для только что родившегося младенца превеликое множество. Были бы деньги, и детскими вещами можно хоть обмазываться. А по мере роста ребенка количество таких вещей будет только увеличиваться. Но об этом — уже в следующий раз.
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Почти в каждой молодой семье рано или поздно появляется ребенок. А это значит, что уже совсем скоро после этого вы начнете жалеть о том, что у вас в квартирке всего...
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