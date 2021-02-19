Такого тюнинга у нас еще не было. Cadillac в стиле Donk

Источник материала: Onliner В августе прошлого года мы писали о Ford в ливрее техасской полиции. Проект определенно смелый и, безусловно, запоминающийся. Ребята, которые работали над машиной, проводили в сети опрос: какой автомобильный проект минчане хотели бы видеть на улицах города? Примечательно, что победили варианты Muscle Car и Kolhoz. А любители тюнинга решили сделать ход конем — создать первую в стране машину в стиле Donk. Чтобы понять, что это такое, просто посмотрите на колеса этого Cadillac.





Как Cadillac до этого докатился

Когда-то жил-был один простой, но не самый дешевый Cadillac DeVille 1997 года выпуска. Катался по российскому Петрозаводску. Из Карелии его перегнали на юг, в Москву, зарегистрировали. А спустя пару суток он уже оказался в Минске, в мастерской тюнингистов. Конечно, он не мог догадаться, что именно его ждет.





Какие-то подозрения могли закрасться, когда привезли первое огромное колесо. Родные диски у Cadillac — на 15 дюймов. А тут белорусы решили примерить к «американцу» 26-дюймовые катки. Они совсем крэйзи? Вскоре в мастерской появилось еще три таких диска, и участь автомобиля стала очевидна — ближайшие пару месяцев будут пилить крылья, менять подвеску и в конце концов приделают эти огромные колеса за $3000 за комплект. Одним словом, будет Donk.





Что собой представляет это направление тюнинга? Когда американцам стали надоедать хот-роды и лоурайдеры, они решили привлекать внимание другими способами. В начале нулевых выбор автомобилистов-выпендрежников пал на гигантоманию. Не все рэперы могли себе позволить Hammer или Cadillac Escalade. Тогда они подумали, а почему бы не переставить колеса с этих огромных машин на простые (и не очень) легковушки. Получилось не только вырвиглазно, но и эпатажно. Лучшее сочетание для привлечения взоров прохожих.





Насколько нам известно, в одной маленькой, но гордой стране в центре Европы автомобилей в таком стиле нет и не было. «Значит, должен быть как минимум один», — решил Алексей, сотрудник компании WestMotors, и придумал план, которому собирался следовать.





Начнем, пожалуй, с колес

«Оказавшись в Минске, DeVille проехал не более 200 км, когда начал стучать мотор, — рассказывает молодой человек. — Вероятно, российский продавец что-то подшаманил перед продажей. Но надолго двигателя не хватило — начал хрустеть, трещать. Стало понятно, что придется менять. При дефектовке выяснилось, что провернуло вкладыши. Весь агрегат под замену. К счастью, нашли нужный вариант — 4,6-литровый V8 с 80-тысячным пробегом. Ехать он должен громко и шустро...»





«...Правда, с премиум-комфортом вряд ли получится, плавать она не будет, — вступает в разговор Дмитрий. Он ответственен за первый этап технической подготовки. — После некоторых, так сказать, преобразований подвеска стала более жесткой. Чтобы вместить 26-дюймовые диски, пришлось не только вырезать проем в арках и бампере, но и изменить элементы подвески».





«Вначале из США приехал один диск с шиной на 26 дюймов от Cadillac Escalade или Chevrolet Tahoe, — описывает хронологию преобразований Дмитрий. — Примерили и поняли, что проект можно осуществить и — что самое главное — на такой машине можно будет ездить. Но в процессе нужно было решить массу проблем. Во-первых, родная болтовка у DeVille — на пять болтов, в гигантских дисках — шесть. Рассверлили ступицы, перешли со шпилек на болты. Во-вторых, такие большие колеса не помещались в арки — пришлось подрезать. В задней части серьезных кусков лишились дверь, бампер, скрытая часть кузова („врезались“ в салон)».









«В передней части работы было еще больше, — продолжает мастер. — Чтобы колесо встало на свое место и его можно было поворачивать, пришлось колесную базу выдвигать на 3 см вперед и опускать на 8 см вниз. Дело в том, что со стоковой подвеской 26-дюймовый диск упирался в салон — пришлось бы много вырезать. Проще было максимально опустить подвеску вниз. Для этого амортизатор подняли, сделали более длинную и усиленную пружину, а также наварили дополнительные конструкции, которые повторяют структуру лонжерона. Для пущей безопасности использовали более толстый по сравнению с заводским металл. В целом железо кузова выглядит весьма достойно для 23-летнего авто».









Молодой человек признается, что преобразования делали путем проб и ошибок: «Просто потому, что негде было подсмотреть. В русскоязычном сегменте интернета никаких инструкций мы не нашли. Американские тюнеры, судя по всему, хранят свои секреты. Что нам удалось подсмотреть — подсмотрели. Можно было купить готовый комплект для Donk именно под эту модель. Но все комплекты рассчитаны на 22 дюйма, а никак не на 26».









А что будет дальше?

Внимательный читатель заметил, что переднее левое колесо имеет отрицательный развал и не то чтобы идеально помещается в арку. Дмитрий признает: еще одна проба, еще одна ошибка. В ближайшую неделю он намерен поднять переднюю часть кузова еще на 2 см и переделать стойки. Тогда колесо точно влезет.





Второй этап подготовки Cadillac в стиле Donk — приведение кузова в порядок после подрезов и перекраска. Планируется, что машина будет мятного цвета в стиле Candy. За свет будут отвечать «холодные» лампочки. Следом мастера возьмутся за перетяжку салона — предположительно он обретет персиковый цвет. И если для «Форда» техасских копов (предыдущего проекта ребят) дополнительным реквизитом стала фуражка полицейского, то в этом случае вряд ли можно будет обойтись без белой мужской шубы с воротником.









Парни рассчитывают, что уже к концу весны обновленный DeVille появится на улицах Минска. А раньше, в принципе, и не нужно — зимой по заснеженным дорогам на таких машинах особо не поездишь.





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