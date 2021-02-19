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CША ввели санкции против 43 белорусских чиновников, Великобритания – против 27

19.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

США вводят санкции в отношении 43 граждан Беларуси за «подрыв демократии». Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

— Сегодня Госдепартамент США предпринял действия во исполнение прокламации президента 8015, чтобы ввести визовые ограничения против 43 белорусских физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси. Это означает, что в основном они лишаются права на въезд в Соединенные Штаты, — говорится в документе (перевод TUT.BY).

США обеспокоены продолжающимся жестоким подавлением мирных демонстрантов, активистов и журналистов, прошедшими 16 февраля обысками в правозащитной организации «Весна», Белорусской ассоциации журналистов и в независимых профсоюзах, а также вынесением приговора 18 февраля журналистам Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой.

Блинкен напомнил, что ранее США уже дважды вводили визовые ограничения против граждан Беларуси и России за «подрыв демократии в Беларуси» — в общей сложности против 66 человек.

Обновила санкционный список в отношении белорусских чиновников и Великобритания. Список опубликован на сайте британского правительства, в него вошли 27 человек — чиновники, судьи, силовики.

В списке фигурируют глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, министр информации Игорь Луцкий, губернатор Гродненской области Владимир Караник, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, губернатор Минской области Александр Турчин, вице-премьер Анатолий Сивак, судья Елена Живица и другие.

 
 
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