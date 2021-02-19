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BitPay выплатит США $507 тыс. за операции в криптовалюте с Крымом, Ираном и КНДР

19.02.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Американская компания BitPay, специализирующаяся на операциях с цифровой валютой, согласилась выплатить правительству США 507 тыс. долларов за нарушение односторонних рестрикций по Крыму, Ирану, КНДР, Кубе, Сирии и Судану.

Соответствующее сообщение разместило в четверг Управление по контролю за иностранными активами Минфина страны (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер).

Выплата будет произведена в рамках «признания потенциальной ответственности за 2 102 нарушения санкционных программ», передает ТАСС.

«BitPay позволяла лицам, находящимся в Крыму, Иране, КНДР, на Кубе, в Сирии и Судане, совершать сделки с продавцами из США и других стран, используя цифровую валюту, даже если имела данные о местоположении клиентов», - говорится в тексте.

 
 
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Американская компания BitPay, специализирующаяся на операциях с цифровой валютой, согласилась выплатить правительству США 507 тыс. долларов за нарушение...
 
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