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Bloomberg: Европа не решилась на санкции против российских олигархов

19.02.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Пакет мер в связи с делом Алексея Навального, который подготовлен к встрече глав МИД ЕС на следующей неделе, вряд ли будет включать в себя экономически санкции или персональный удар по кому-либо из российских олигархов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом дискуссии, передает finanz.ru.

По их словам, некоторые страны ЕС опасаются «сжигать мосты» с Москвой, и поэтому санкции будут введены лишь в отношении чиновников и структур, непосредственно связанных с делом.

Сами санкции имеют широкую поддержку внутри ЕС, говорят источники Bloomberg. Но страны Прибалтики и Польши призывают действовать как можно быстрее, тогда как Германия и Италия предлагают не торопиться, напоминая, что санкции должны «выстоять» в суде, куда могут обратиться фигуранты «черных списков».

Сторонники Навального призывали ввести визовые запреты и заморозить активы госбанкиров, высших чиновников и двух миллиардеров - Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Но несмотря на поддержку в британском парламенте, Бундестаге и Европарламенте, министры иностранных дел не решились на такой сценарий.

Европейский суд по правам человека в среду потребовал немедленно освободить Навального, которому заменили условный срок на реальный и судят по делу о якобы клевете на ветерана, одновременно подготавливая второй процесс c обвинениями в хищении пожертвований Фонду борьбы с коррупцией.

 
 
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Пакет мер в связи с делом Алексея Навального, который подготовлен к встрече глав МИД ЕС на следующей неделе, вряд ли будет включать в себя экономически санкции или...
 
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