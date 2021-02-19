ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Допросы и давление продолжаются. Теперь в Славгороде

19.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

16 февраля прошли массовые обыски в квартирах правозащитников и журналистов. Но и следующий день не стал исключением.



Как стало известно “Магілёўскаму рэгіёну”, утром, около 11 часов сотрудник Следственного комитета в Славгороде явился домой к Анжелике Калатозишвили. В течении двух часов он пытался выведать, каким образом был уплачен её штраф. При этом в каком статусе находится опрашиваемая он пояснить не смог.

Следователь лишь раскрыл, что пришло некое распоряжение из Минска опросить в какие организации либо инициативы она обращалась за помощью. При этом он показал распечатку квитанций, среди которых числилась и её фамилия. А позже заявил, что должен изъять телефон. Но Анжелика Калатозишвили наотрез отказалась выпускать его из рук.

Судя по всему, эхо статьи 342 УК РБ “Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок” докатилось и до глубинки. Пришла очередь райцентров отвечать на абсурдный вопрос о финансировании протестов в Беларуси. Следователя особенно интересовали контакты Анжелики Калатозишвили с правозащитным центром «Весна» и инициативой By_sol. Но как раз к ним женщина и не обращалась.

Напомним, Анжелика Калатозишвили стала инвалидом в результате грубой медицинской ошибки. Врачи неправильно диагностировали её болезнь и удалили «раковую опухоль», которой на самом деле не было. В ответ она за несколько лет написала более 400 жалоб в разные инстанции с требованиями привлечь виновных к ответственности. Но никаких уголовных дел против нерадивых медиков возбуждено так и не было.



В отместку власти пытались привлечь активную женщину к уголовной ответственности за клевету, а её мужа – гражданина Грузии сперва обвинили в обороте наркотиков, а позже депортировали на родину.

А накануне президентских выборов её оштрафовали за репост в соцсетях скандального фильма о Лукашенко («Лукашенко. Уголовные материалы»), который властями был признан экстремистским . С этого собственно всё и началось. Женщина с инвалидностью не могла самостоятельно выплатить сумму штрафа в 270 рублей и через соцсети обратилась за помощью к неравнодушным гражданам. Штраф был оплачен в полном объёме.

Александр Вселюбский
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 февраля прошли массовые обыски в квартирах правозащитников и журналистов. Но и следующий день не стал исключением.
 
Новости дня
Новости разные
 
Парень, который умчался от омоновца в такси: «Когда поляки на границе узнали, кто я, — были в шоке»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by