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Светлана Тихановская зачитает Национальный диктант
Источник материала: Партизан
21 февраля (воскресенье) во всем мире будет отмечаться День родного языка.
В этом году национальный диктант в День родного языка зачитает Светлана Тихановская.
Стрим начнется 21 февраля в 18.00 на
Каждый желающий может присоединиться к акции, опубликовать фото своего листа с диктантом и отметить Светлану Тихановскую.
«Давайце пакажам адно аднаму, як беларусы шануюць матчыну мову!» — призывает телеграм-канале Светланы Тихановской.
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21 февраля (воскресенье) во всем мире будет отмечаться День родного языка.
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