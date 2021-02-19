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EPAM посчитал выручку за прошлый год — компания «в плюсе» на 2,6 миллиарда долларов
Источник материала: Партизан
EPAM Systems объявила результаты деятельности за четвертый квартал и весь 2020 год. Об этом говорится на сайте компании.
Фото: пресс-служба компании
Объем выручки за четвертый квартал вырос на 14,3% по сравнению с аналогичным показателем четвертого квартала 2019 года и составил 723,5 миллиона долларов США. По итогам всего 2020-го выручка EPAM составила 2,66 миллиарда долларов США, что на 15,9% превышает показатель прошлого года.
В отчете компании также говорится: численность персонала EPAM на 31 декабря 2020 составила около 41,2 тысячи сотрудников, в их числе 36,7 тысячи производственных специалистов (12,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
При этом в
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EPAM Systems объявила результаты деятельности за четвертый квартал и весь 2020 год. Об этом говорится на сайте компании.
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