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Вслед за Самантой: из "Секса в большом городе" убрали еще одного персонажа
19.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Создатели культового телешоу "Секс в большом городе" удивили поклонников: шоуранеры решили отказаться от еще одного важного персонажа в новом сезоне проекта.
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На днях в СМИ появилась еще одна важна новость о возвращении "Секса в большом городе": создатели продолжения решили убрать его одного важного героя сериала.
Как сообщило издание Page Six, актер Крис Нот передумал сниматься в сериале, а его и не стали уговаривать. Напомним, что именно он играл роль "мужчины мечты" главной героини - Кэрри.
Ходят слухи, что причиной стала и токсичная линия отношений картинной пары: Мистер Биг не раз манипулировал возлюбленной ради своей выгоды.
После такой новости в сети разгорелся настоящий ажиотаж: некоторые фанаты предположили, что к выходу нового сезона в сериале останется лишь два героя - Бредшоу и Нью-Йорк.
Напомним, что до этого главная звезда проекта Сара Джессика Паркер
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В сети шутят: продюсеры и сценаристы культового сериала настолько вошли во вкус, что к выходу нового сезона сериала там останется только Кэрри Бредшоу и ее любимый...
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