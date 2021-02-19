Источник материала: Sputnik Беларусь

Создатели культового телешоу "Секс в большом городе" удивили поклонников: шоуранеры решили отказаться от еще одного важного персонажа в новом сезоне проекта.

На протяжении нескольких месяцев пользователи социальных сетей активно обсуждают возвращение популярного сериала о четырех подругах в Нью-Йорке. Теперь же их останется трое, ведь актриса Ким Кэтролл, сыгравшая роль сексуальной Саманты Джонс отказалась сниматься в новых сериях.

На днях в СМИ появилась еще одна важна новость о возвращении "Секса в большом городе": создатели продолжения решили убрать его одного важного героя сериала.

Как сообщило издание Page Six, актер Крис Нот передумал сниматься в сериале, а его и не стали уговаривать. Напомним, что именно он играл роль "мужчины мечты" главной героини - Кэрри.

Ходят слухи, что причиной стала и токсичная линия отношений картинной пары: Мистер Биг не раз манипулировал возлюбленной ради своей выгоды.

После такой новости в сети разгорелся настоящий ажиотаж: некоторые фанаты предположили, что к выходу нового сезона в сериале останется лишь два героя - Бредшоу и Нью-Йорк.

Напомним, что до этого главная звезда проекта Сара Джессика Паркер раскрыла секрет продолжения .