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Почему США не будут бросать ресурсы на "цветные революции" ― политолог

19.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Почему США не будут бросать ресурсы на "цветные революции" ― политолог

Конфронтация в мире будет продолжаться, поскольку к власти в США пришли как раз те люди, которые поддерживали "оранжевые революции" в Грузии, на Украине и в других странах все годы во время Обамы, Клинтона и Буша, считает собеседник Sputnik. Эти люди вернулись, и они будут усиливать свои позиции на постсоветском пространстве, полагает политолог. 

© Photo : Из личного архива Виталия Захарченко
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Однако есть "но" ― США очень изменились по сравнению с тем, какой страна была в период президентства Барака Обамы, отмечает эксперт.

"Какие там внутренние проблемы были при Обаме? Америка была богатой, она пережила финансовый кризис. Она ввергла страны в этот кризис и первой из него и вышла. Сейчас Китай выходит первым из пандемии, а США еще год помучиться от этих ужасов, и это удар по имиджу Америки ― то, что произошло в Капитолии и все другое", рассуждает Рар.

По мнению политолога, сама демократическая система в США сейчас подвергается определенным вызовам, чего не происходило ранее.

"Америка будет заниматься самой собой, она должна решить внутренние проблемы. Думаю, что МИД (Госдепартамент США ― Sputnik) будет стараться там что-то делать, но вся политика Байдена или Харрис будет направлена на усмирение Америки и на проведение нужных реформ", ― полагает Рар.  

Что касается "цветных революций" в других точках мира, дирижерами которых до сих пор выступали США, они будут поддерживаться и финансироваться по остаточному принципу, соглашается собеседник Sputnik.

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"Там рутина ― кто-то будет что-то говорить, но ресурсы большие на это бросаться не будут, в Америке просто таких возможностей нет, тем более тут мир изменился. Появился фактор Китая, Китай при Обаме вообще почти не замечали. А сейчас если Америка и будет с кем-то бороться, то ресурсы брошены на то, чтобы сдерживать Китай и в меньшей мере Россию", ― считает Рар.

В то же время опасность поддержки "цветных революций" со стороны США все равно остается, признает политический эксперт.

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