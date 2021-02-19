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Политолог: Запущен неотвратимый механизм самоликвидации режима Лукашенко

19.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Политолог: Запущен неотвратимый механизм самоликвидации режима Лукашенко

  • 19.02.2021, 8:39
  • 1,750
Политолог: Запущен неотвратимый механизм самоликвидации режима Лукашенко

Власть стреляет себе в голову.

О красноречивом процессе самоликвидации режима Лукашенко в своем телеграм-канале написал политолог Дмитрий Болкунец:

«Наблюдаю за массовыми обысками и арестами журналистов. Причина облав в том, что режим думает, что это вина журналистов в падении доверия к властям и массовых протестах.

Хотя журналисты всего лишь показывают наши реалии: нищету, попирание гражданских прав, беззаконие, тупость власть имущих и прочее.

Зачистка медийного поля не даст ни-че-го. В конце концов, пожирание дойдет до того, что малейшая критика или точнее подозрение о намерении критиковать - станет причиной ареста когда-то преданных лукашенковских пропагандистов (пламенный привет Оруэллу).

К примеру, не так похвалил АГЛ или не та интонация в эфире в отношении его сыновей.

Запущен неотвратимый механизм самопожирания. Вот как сталинские кадры пересажали друг друга (или он их сам), такая судьба ждет и этих доморощенных «ябатек», — пишет политолог.

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