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Сегодня стартует суд по делу журналистки Tut.by Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина
Источник материала: Onliner
Суд Московского района начнет рассматривать дело, которое уже называют «делом ноль промилле». Заседание стартует в 10 утра в здании Дома правосудия на улице Семашко. Уже известно, что на процесс попадут не все желающие «из-за эпидемиологической обстановки».
За что судят Катерину Борисевич и Артема Сорокина?
После смерти Романа Бондаренко, 13 ноября Следственный комитет Беларуси заявил, что в крови у погибшего был найден алкоголь. В этот же день в сети стали появляться документы первичного и последующего осмотров Романа, которые свидетельствовали об обратном. Врач-реаниматолог Больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин подтвердил журналистке Tut.by тот факт, что у Бондаренко не было алкоголя в крови. Позже фактически об этом и заявила Генеральная прокуратура в эфире телеканала СТВ 25 ноября. Заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско отметил, что алкоголь был найден в других биологических жидкостях Бондаренко.
Тем не менее вечером 19 ноября Катерину Борисевич задержали по дороге в магазин. В этот же вечер задержали и врача Артема Сорокина.
Позже в отношении Катерины и Артема возбудили уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Хотя родственники Романа Бондаренко уже заявили, что не имеют никаких претензий ни к журналистке, ни к врачу. Также мама Романа сама передала в СМИ результаты анализа на наличие алкоголя в крови сына. Там тоже значится ноль промилле.
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Дополнительно может быть либо штраф, либо запрет заниматься определенной деятельностью.
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Суд Московского района начнет рассматривать дело, которое уже называют «делом ноль промилле». Заседание стартует в 10 утра в здании Дома правосудия на улице...
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