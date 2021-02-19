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Сегодня стартует суд по делу журналистки Tut.by Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина

19.02.2021 09:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Суд Московского района начнет рассматривать дело, которое уже называют «делом ноль промилле». Заседание стартует в 10 утра в здании Дома правосудия на улице Семашко. Уже известно, что на процесс попадут не все желающие «из-за эпидемиологической обстановки».

За что судят Катерину Борисевич и Артема Сорокина?

После смерти Романа Бондаренко, 13 ноября Следственный комитет Беларуси заявил, что в крови у погибшего был найден алкоголь. В этот же день в сети стали появляться документы первичного и последующего осмотров Романа, которые свидетельствовали об обратном. Врач-реаниматолог Больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин подтвердил журналистке Tut.by тот факт, что у Бондаренко не было алкоголя в крови. Позже фактически об этом и заявила Генеральная прокуратура в эфире телеканала СТВ 25 ноября. Заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско отметил, что алкоголь был найден в других биологических жидкостях Бондаренко.

Тем не менее вечером 19 ноября Катерину Борисевич задержали по дороге в магазин. В этот же вечер задержали и врача Артема Сорокина.

Позже в отношении Катерины и Артема возбудили уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Хотя родственники Романа Бондаренко уже заявили, что не имеют никаких претензий ни к журналистке, ни к врачу. Также мама Романа сама передала в СМИ результаты анализа на наличие алкоголя в крови сына. Там тоже значится ноль промилле.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Дополнительно может быть либо штраф, либо запрет заниматься определенной деятельностью.

 
 
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Суд Московского района начнет рассматривать дело, которое уже называют «делом ноль промилле». Заседание стартует в 10 утра в здании Дома правосудия на улице...
 
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