|
Класковский: Упования, что Путин задаст Лукашенко жару, – наивны
19.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политический обозреватель Александр Класковский – о предстоящей встрече президента России и правителя Беларуси.
– На встрече в Сочи 22 февраля Кремль наверняка затронет ряд неприятных для белорусского гостя тем, включая тему транзита власти, –
Да, наверняка в идеале Кремль предпочел бы иметь дело с менее увертливым и токсичным партнером. Но из кого выбирать?
Основные оппоненты Лукашенко выглядят в глазах Москвы чересчур прозападными или националистичными. Пророссийский же сегмент в Беларуси довольно маргинален.
Да и замутить здесь катавасию с целью смены главы государства — дело по многим причинам рискованное.
Причем для Путина явно неприемлемо, чтобы нынешнего правителя-союзника сбросила улица. А выборов как таковых в Беларуси нет. Заколдованный круг.
Конечно, какие-то варианты на перспективу Москва будет прикидывать и уже прикидывает (хотя бы потому, что никто не вечен). Но задачка совсем не проста.
Так что пока нынешним вождям двух родственных режимов, связанных одной цепью, суждено встречаться и вновь демонстрировать на телекамеры натянутые улыбки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вновь увидим натянутые улыбки в Сочи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)