















Встречи двух брестских клубов сезоне 2020 года имели очевидного фаворита: выше котировались динамовцы, чемпионы Беларуси-2019. Например, по мнению БК 1хBet, во встрече второго круга шансы "бело-синих" на чистую победу составляли 58% ‒ официальный сайт букмекера, на котором можно использовать промокод 1хBet, давал на "Динамо" коэффициент 1,73. Однако, похоже, что в новом сезоне более статусным будет "Рух". Причина тому – изменение направления развития обоих клубов.





Управление "Динамо" перешло из рук бизнесмена Александра Зайцева к общественному объединению "Динамо-Брест". Его руководитель Александр Коледа заявил, что в новом сезоне в городе над Бугом соберется совершенно новая молодая команд. Размер ее бюджета будет 9-10 среди команд Высшей лиги. Экс-руководитель "Динамо" Зайцев, судя по всему, сосредоточится на помощи "Руху". Ранее он не раз признавался в симпатиях к этой команде, между клубами действовало партнерское соглашение. Оно было разорвано после выхода "Руха" в Высшую лигу: по регламенту две команды с общим владельцем не могут играть в одном дивизионе. Тем не менее, несмотря на юридическую непричастность к делам "Руха", Зайцев неоднократно посещал матчи этой команды и комментировал обстановку в клубе.





Новый вектор развития "Динамо" вызвал массовый исход футболистов из команды. Как сообщал портал BetON, ещё осенью контракт с российским "Ростовом" заключил защитник Александр Полтавец. По разным адресам отправились представители украинской диаспоры "Динамо": Артем Милевский перешел в аутсайдера Украинской Премьер-Лиги ‒ "Минай", Александр Нойок отправился в российский "Оренбург" из второго дивизиона, а Евгений Хачериди пока в поисках нового клуба. Другие опытные футболисты также сменили клубы: в минское "Динамо" вернулись Сергей Кисляк и Артем Быков, Олег Веретило и Михаил Гордейчук перебрались в латвийскую "Лиепаю", Сергей Игнатович заключил контракт с "Минском", а Сергей Кривец перешел в польский "Лех-2". Большая же часть динамовцев отправилась именно в "Рух". Уже десять бывших игроков "бело-синих" отправились по этому маршруту: Элис Бакай, Денис Лаптев, Павел Савицкий, Давид Тве, Габи Кики, Роман Юзепчук, Павел Павлюченко, Даниил Мирошников, Егор Богомольский и Олег Никифоренко.





Переходы из "Динамо" в "Рух" коснулись не только тболистов. В новую команду перешли семь тренеров и часть сотрудников офиса. Планируется также, что детская академия "Динамо" станет отдельным юридическим лицом и заключит договор о сотрудничестве с "Рухом". Наконец, автобус, который в прошлом сезоне возил на игры футболистов "Динамо", уже сменил окраску. В 2021-м на нем будут передвигаться игроки "Руха".





"Динамо" же остается сосредоточиться на поиске игроков, готовых играть в условиях скромного бюджета ‒ эпоха громких трансферов подошла к концу.