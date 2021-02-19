Само время меняет имя праздника 23 февраля на День героев перемен – глава Полоцкого горотделения «Говори правду»

Политринга » высказал председатель Полоцкого городского отделения республиканской общественной организации «Говори правду», экс-кандидат в Палату представителей Илья Богданов. Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «» высказал председатель Полоцкого городского отделения республиканской общественной организации «Говори правду», экс-кандидат в Палату представителей





«Сегодня важны любые действия, объединяющие общество в общей борьбе за достойную жизнь. Вот и Светлана Тихановская призвала отпраздновать 23 февраля День героев перемен. Спокойным, созидающим способом, напоминая каждому белорусу о тех, кто жертвует собой ради других», - отметил он.





Богданов обратил внимание на тот факт, что даже с момента установления Президиумом ВЦИК РСФСР в 1922 году праздника 23 февраля было много споров и противоречий, указывающих на то, что дата была выбрана не совсем удачная.

«Ведь утром именно 23 февраля 1918 года Совнаркому был предъявлен германский ультиматум. На заседании ЦК РСДРП(б) Ленин, несмотря на сильное сопротивление, склонил членов ЦК принять ультиматум. А 3 марта 1918 года был подписан Брестский мир целиком на германских условиях. Фактически, это было поражением РСФСР в Первой мировой, - пояснил он. - Уже потом в 1923 году Троцкий подписывает приказ, пытаясь как-то обосновать событие, послужившее поводом для праздника, так: “23 февраля 1918 года, под напором врагов рабочее и крестьянское правительство провозгласило необходимость создания вооружённой силы”. Это произошло уже более 100 лет назад».





Богданов добавляет, что на протяжении всего периода празднования логично сменились и наименования: 1922 - «День Красной армии», с 1946 — «День Советской армии», с 1949 по 1992 годы — «День Советской армии и Военно-морского флота».





«Но суть всегда оставалась одна. И в моей памяти эта ежегодная дата, не являясь выходным днём в Беларуси, прикреплена как "День защитника Отечества". Отечество - это не госаппарат, это народ Беларуси. И когда народ избивает собственная власть, сегодня даже не стоит вопрос: так кто же, действительно, является защитником Родины», - считает он.





Богданов указал, что «конкретные примеры доблести и героизма свободных сынов и дочерей народа ежедневно выходят пачками статей».





«За демонстрацию своей позиции (за рисунок аиста в Скиделе, вывешивание гирлянды на балконе, снеговики...) - сутки ареста, штрафы. За конституционные права на защиту в суде адвокатов лишают лицензий, на получение информации - сажают профессиональных журналистов. Сейчас идёт сражение мирного протеста против дубинок и щитов. Борьба добра со злом. Борьба правды с ложью. Само время меняет имя праздника 23 февраля - День героев перемен», - подытожил он.

Напомним, что Светлана Тихановская призвала жителей Беларуси 23 февраля отпраздновать День героев перемен. По мнению Тихановской, 23 февраля должно быть объявлено Днем героев перемен в честь белорусской оппозиции.