В Следственном комитете рассказали, как мошенники выманивали у минчан их квартиры













Мошенники – минчанин и житель Минского района - работали вдвоем семь лет, с 2010 по 2017 год. Они выискивали одиноких пьющих людей, у которых было жилье в столице и старались с ними подружиться. Мошенники покупали жертвам спиртное и продукты, иногда давали незначительные суммы или помогали погасить задолженность по коммуналке. Маргиналам они внушали, что государство отберет у них квартиры, поэтому лучше будет, если они сами отдадут жилье «хорошим людям».





Мошенники разыгрывали перед жертвами спектакли, иногда привлекая к этому ничего не подозревающих людей со стороны. Отдав мошенникам квартиры, потерпевшие получали, как правило, небольшую долю в недорогих однушках в Минской области и незначительные суммы денег.





Так, одной женщине досталось 18/100 доли в однокомнатной квартире и немногим более тысячи рублей. Чтобы завладеть жильем женщины, мошенники не только спаивали ее, но и уговорили развестись с мужем, который в тот момент отбывал наказание. Еще одной жертвой стал мужчина, которому взамен его квартиры досталось 903 рубля и почти непригодное для проживания жилье в Узде.





Всего мошенники причинили потерпевшим ущерб на 353 536,3 рубля.





- Действия обвиняемых квалифицированы как мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК). Они заключены под стражу, - рассказала Юлия Гончарова.



