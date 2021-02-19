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Международная федерация тяжелой атлетики ужесточила антидопинговые правила. Теперь отстранять команды будут за три нарушения в год

19.02.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная федерация тяжелой атлетики ужесточила наказание за нарушение антидопинговых правил.

 
 

Об этом сообщается на официальном сайте IWF.

"Сегодняшние решения отражают чёткую решимость сохранить прогресс, достигнутый IWF в последние годы в плане защиты "чистых" тяжелоатлетов и продвижении «чистой» тяжёлой атлетики", — отметил исполняющий обязанности президента IWF Майкл Ирани.

Исполком восстановил нижний порог 12-й статьи антидопинговых правил Международной федерации тяжелой атлетики. Таким образом, с настоящего времени процедура отстранения команд будет запускаться по достижении трех нарушений антидопинговых правил в течение одного года, а не четырех нарушений, как было прежде.
 
 
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Международная федерация тяжелой атлетики ужесточила наказание за нарушение антидопинговых правил.
 
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