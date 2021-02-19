Фотофакт: Губернаторов учили стрелять из зениток

На Гожском полигоне в Гродненской области губернаторы проходили сборы «Военная безопасность и оборона Республики Беларусь». Обратите внимание, что форма на Шерстневе не генеральская. Хотя ранее Лукашенко присваивал некоторым губернторам звания генералов и назначал командующими территориальными войсками.







