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Фотофакт: Губернаторов учили стрелять из зениток
Источник материала: Партизан
Витебского губернатора Николая Шерстнева сфотографировали за зенитно-пулеметной установкой.
На Гожском полигоне в Гродненской области губернаторы проходили сборы «Военная безопасность и оборона Республики Беларусь». Обратите внимание, что форма на Шерстневе не генеральская. Хотя ранее Лукашенко присваивал некоторым губернторам звания генералов и назначал командующими территориальными войсками.
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Витебского губернатора Николая Шерстнева сфотографировали за зенитно-пулеметной установкой.
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