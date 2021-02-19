Проблемы белорусов со здоровьем требуют миллиардных вливаний

Правительству нужны 3,3 млрд долларов на то, чтобы выполнить программу «Здоровье народа» в 2021 году. Для этого Совмин даже готов занять деньги у арабских стран.



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В конце января Совмин утвердил пятилетнюю программу , которая полностью называется «Здоровье народа и демографическая безопасность».

Этот 113-страничный документ ставит целью создать условия для того, чтобы в том числе улучшить здоровье белорусов «на всех этапах жизни», повысить эффективность системы здравоохранения.

Погордились и опять взялись за работу

За последние годы власти достигли определенных успехов в плане повышения уровня здоровья белорусов.

К примеру, младенческая смертность снизилась в 2019 году до 2,4 на тысячу младенцев, которые родились живыми. Тогда как в 2016 году этот показатель составлял 3,2, то есть был в 1,3 раза больше.

Разумеется, показатели «познаются» не только по внутренней динамике. Для сопоставления нужны еще цифры из других стран.

И тогда выясняется, что в Исландии, которая в 2019 году возглавляла рейтинг стран мира по уровню младенческой смертности, этот показатель составлял 1,6 на тысячу младенцев. А замыкал первую десятку Сингапур с показателем 2,2.

Как видно, Беларусь достигла здесь прогресса в сравнении с мировыми лидерами, но ей есть еще к чему стремиться.

Тем более что ООН ставит общие для всех государств так называемые цели устойчивого развития, в том числе в сфере здравоохранения, и наша страна намерена их достигать.

Или другая цифра. В 2019 году в Беларуси было зарегистрировано 466 тысяч пациентов с сахарным диабетом. Именно зарегистрировано, то есть число больных диабетом в Беларуси учтено, и это позволяет государству понять масштаб угрозы, выстроить стратегию борьбы.

Тогда как в некоторых других странах, например в Украине, вообще отсутствует официальная статистика об этой болезни среди граждан.

На это обращает внимание украинский аналитический центр НоСЕП.

У гидры остались две головы

Цифры роста народного здоровья вселяют надежду — остается только не снижать планку.

С другой стороны, есть проблемы, которые годами отравляют жизнь не только правительству, но и всему обществу.

Так, по итогам прошлой госпрограммы «Здоровье народа», которая была рассчитана на 2016–2020 годы, из 20 показателей были достигнуты 18.

Не выполненным остается, во-первых, показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» — 74,5 года при плане 75 лет.

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Это связано в основном с сокращением общей численности населения и увеличением смертности населения трудоспособного возраста.

Справка. Рейтинг мировых лидеров по данному показателю возглавили в 2019 году Гонконг, Япония и Швейцария — их показатели 84,9, 84,6 и 83,8 соответственно.

Во-вторых, не достигнут показатель «Смертность от случайных отравлений алкоголем на 100 тысяч человек» — 17,2 случая при плане 11,3 случая на 100 тысяч человек.

В этом плане мы с большим отрывом «обгоняем» даже своего партнера по Союзному государству — Россию.

Здесь этот показатель равен 4,6 человека на 100 тысяч населения, по данным Центра разработки национальной алкогольной политики РФ.

Как отмечает наш Совмин, виной всему «сохранение в структуре потребления алкоголя высокой доли крепких алкогольных напитков, в том числе незарегистрированного алкоголя», недостаточная реализация «мер по ограничению доступности алкогольных напитков для населения».

«Пациент скорее жив, чем мертв»

В госпрограмме «Здоровье народа» есть и другие тревожные цифры.

Прежде всего, остается сложной демографическая ситуация в стране.

Вдобавок складывается тенденция снижения рождаемости. Если в 2016 году родилось 117,8 тысячи детей, то в 2019 году на свет появилось 87,6 тысячи детей, или в 1,3 раза меньше.

К тому же с 2016 года наметилась тенденция по снижению общего числа родившихся детей. Так, в 2019 году число родившихся по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 26%.

Остается актуальной и проблема неустойчивости брачных союзов — количество браков снижается, а число разводов в стране растет.

За пять лет Беларуси удалось стабилизировать показатель общей смертности. Однако все еще увеличивается смертность населения трудоспособного возраста. Это происходит «за счет негативной тенденции старения населения».

При этом основными причинами смертности трудоспособных белорусов по-прежнему выступают болезни системы кровообращения (36%), новообразования (22%) и внешние причины (23%).

К этим внешним причинам, например, относятся случаи гибели белорусов в результате несчастных случаев, которые связаны с транспортом. Кстати, у них четвертое место (9%) в этом «черном» рейтинге.

Разумеется, правительство старается переломить негативные тенденции.

Так, если говорить о той же смертности от внешних причин, то за пять лет она снизилась на 9,5%.

Деньги соберут всем миром — от Минска до Эль-Кувейта

На выполнение госпрограммы «Здоровье народа», которая включает шесть подпрограмм, необходимо почти 47 млрд рублей, или 18 млрд долларов.

Только в этом году правительству потребуется изыскать 8,6 млрд рублей, или 3,3 млрд долларов.

Это, к примеру, в 80 раз больше, чем бюджет-2021 выделяет на охрану окружающей среды, в шесть раз больше, чем на национальную оборону, и в 2,3 раза больше, чем на национальную экономику.

Источники финансирования перечислены в главе 9 программы, и все они очень разные — от республиканского бюджета до организаций ООН.

В том числе в списке значатся два займа Кувейтского фонда арабского экономического развития на общую сумму 245 млн рублей. Для реализации прошлой госпрограммы «Здоровье народа» деньги этого фонда не привлекались.

Остается добавить, что за своевременное и качественное выполнение программы, как и в прошлые годы, персональную ответственность несут в том числе министр здравоохранения, председатели облисполкомов и Мингорисполкома, а также другие чиновники.