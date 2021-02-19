Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зеленский закрыл три телеканала. В Беларуси негодуют Почему государственные телеканалы защищают свободу слова в Украине, а не в Беларуси?

Владимир Зеленский закрыл три общеукраинских телеканала: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Работники «Беларусь 1» и СТВ тут же «вписались» за своих украинских коллег.Почему государственные телеканалы защищают свободу слова в Украине, а не в Беларуси? Разбираемся.