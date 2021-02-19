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Зеленский закрыл три телеканала. В Беларуси негодуют
Источник материала: UDFВладимир Зеленский закрыл три общеукраинских телеканала: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Работники «Беларусь 1» и СТВ тут же «вписались» за своих украинских коллег.
Почему государственные телеканалы защищают свободу слова в Украине, а не в Беларуси? Разбираемся.
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Почему государственные телеканалы защищают свободу слова в Украине, а не в Беларуси?
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