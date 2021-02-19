«Продолжай быть собой, даже если страшно». Женщина восхитила фанатов решением показать волосатую грудь

Источник материала: Tut.by

«Мне потребовалась большая часть жизни, чтобы полюбить свое тело. Я переосмыслила красоту и больше не позволю обществу навязывать мне свои стандарты. Это было непросто. Сначала я силой заставляла себя выходить на улицу в открытой одежде. Потом привыкла и начала чувствовать себя комфортно», — призналась 24-летняя африканка Эстер Каликст-Беа.