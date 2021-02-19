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«Продолжай быть собой, даже если страшно». Женщина восхитила фанатов решением показать волосатую грудь

19.02.2021 09:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мне потребовалась большая часть жизни, чтобы полюбить свое тело. Я переосмыслила красоту и больше не позволю обществу навязывать мне свои стандарты. Это было непросто. Сначала я силой заставляла себя выходить на улицу в открытой одежде. Потом привыкла и начала чувствовать себя комфортно», — призналась 24-летняя африканка Эстер Каликст-Беа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Esther "Queen Esie" C-Bea

 
 
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Африканка Эстер Каликст-Беа всю жизнь комплексовала из-за волос на теле и даже планировала покончить жизнь самоубийством из-за многочисленных оскорблений со...
 
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