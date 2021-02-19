Соболенко выиграла Australian Open в парном разряде

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элизой Мертенс выиграла титул на Australian Open.



Фото: Reuters

В финале Соболенко и Мертенс одолели чешский дуэт в составе Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой — 6:2, 6:3.

Отметим, что для белорусско-бельгийского дуэта это уже второй титул в парном разряде на турнирах Большого шлема. Ранее они побеждали в паре на US Open — 2019. Также они доходили до полуфинала «Ролан Гаррос» и четвертьфинала «Уимблдона».

По пути к этому титулу Мертенс и Соболенко одолели дуэты Ван Эйтванк/Листер, Барти/Брэди (неявка), Зигемунд/Звонарева, Аояма/Шибахара и Меличар/Схюрс.