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Соболенко выиграла Australian Open в парном разряде
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элизой Мертенс выиграла титул на Australian Open.
В финале Соболенко и Мертенс одолели чешский дуэт в составе Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой — 6:2, 6:3.
Отметим, что для белорусско-бельгийского дуэта это уже второй титул в парном разряде на турнирах Большого шлема. Ранее они побеждали в паре на US Open — 2019. Также они доходили до полуфинала «Ролан Гаррос» и четвертьфинала «Уимблдона».
По пути к этому титулу Мертенс и Соболенко одолели дуэты Ван Эйтванк/Листер, Барти/Брэди (неявка), Зигемунд/Звонарева, Аояма/Шибахара и Меличар/Схюрс.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элизой Мертенс выиграла титул на Australian Open.
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