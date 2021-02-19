Panasonic представила робота-кошку, которая может игнорировать хозяина и пукать

Источник материала: Tut.by

Робот Nicobo не может самостоятельно передвигаться по квартире, в него встроили камеру для распознавания лиц, микрофоны для распознавания голоса, сенсорные датчики для распознавания объятий и датчик освещенности, чтобы робот мог поспать при ярком солнечном свете. Об этом пишет TJournal со ссылкой на Gizmodo .

Nicobo может поворачиваться в разные стороны и менять направление взгляда. Если робота погладить, то он начнет вилять хвостом. Но при плохом настроении он будет пукать, чтобы быть похожим на настоящих кошек. С ним также можно разговаривать, но сначала он будет знать только несколько слов, постепенно речь будет развиваться до уровня ребенка. Осмысленного разговора с роботом не получится, но его бормотания «помогут усилить ощущение, что он действительно внимателен и слушает вас».

Робот стоит около 350 долларов, но купить его нельзя — Panasonic представила его через краудфандинг, пообещав выпустить 320 моделей, которые уже раскупили. Владельцы также должны будут платить по 10 долларов ежемесячно для обновления ПО.





Panasonic разработала робота совместно с Мичио Окада, профессором Университета технологий Тоёхаси, который несколько лет занимается роботами-компаньонами, которые помогают справиться с одиночеством.