Итальянский миллиардер хочет инвестировать в «Крумкачы». Но есть одно условие

Источник материала: Tut.by

Как стало известно SPORT.TUT.BY, итальянский бизнесмен Маурицио Миан, ранее объявивший о намерении инвестировать в белорусский футбольный клуб, и его партнер, экс-футболист сборной Виталий Кутузов , заинтересовались НФК «Крумкачы».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Одна из главных задач новых партнеров клуба — «сделать из него народное достояние». Правда, как нам рассказал Виталий Кутузов, у потенциальных инвесторов есть важное условие, при котором они готовы прийти в белорусский футбол.

— Действительно, мы рассчитываем, что уже в этом сезоне «Крумкачы» будут выступать в Высшей лиге. Мы знаем, что у них есть все основания претендовать на место в элите, если кто-либо из участников чемпионата не пройдет лицензирование и не выйдет на старт по финансовым причинам. И как минимум один клуб уже заявил о своей ликвидации. А по-спортивному принципу «Крумкачы» первые в очереди. Очень надеюсь, что белорусский футбол не упустит этот шанс, — рассказал Кутузов.

Отметим, что «Крумкачы» заняли в первой лиге третье место, но путевку в Высшую лигу может получить ставшая шестой «Сморгонь». АБФФ аргументирует это тем, что «Крумкачы» стали членами федерации менее двух лет назад.

Мы также связались с коммерческим директором НФК «Крумкачы» Юрием Турейко, который подтвердил, что Маурицио Миан действительно проявляет интерес к белорусскому клубу:

— Мы находимся в активной стадии переговоров. Признаться, та идея, которую мы обсуждаем, довольно интригующая для нашей страны в целом и футбола в частности. У наших потенциальных партнеров серьезные намерения, но они дали понять, что хотят видеть наш клуб в Высшей лиге уже этой весной. Мы не оставляем попыток урегулировать этот вопрос с Белорусской федерацией футбола и очень надеемся, что справедливость восторжествует и сделка не сорвется. Для нашего клуба это серьезный шанс и новые возможности. О большем, ввиду договоренностей сторон, пока рассказать не могу.

История этой команды началась в 2014 году, когда трое друзей (Денис Шунто, Владислав Майоровский, Василий Глезов) решили создать футбольный клуб и за два года вывели его в элитный дивизион. Долгое время «Крумкачы» были на слуху благодаря своей игре и грамотной работе с болельщиками.

Команда смогла пробиться в Высшую лигу на чистом энтузиазме и с очень скромным бюджетом. Первый состав команды был укомплектован в основном любителями, пришедшими в клуб бесплатно, так как более серьезным командам они были не нужны.

«Крумкачы» стали народной командой, которая в разное время побеждала практически все сильнейшие белорусские команды — от БАТЭ до минского «Динамо». Болельщики называли поход на игру семейным отдыхом. Поэтому неудивительно, что, когда у клуба начались финансовые проблемы и его лишили лицензии на выступление в Высшей лиге, болельщики взяли все в свои руки и возродили команду.

Клуб начал восхождение со второй лиги и прошлой осенью чуть было не вернулся в элитный дивизион, уступив лишь в переходных матчах .

Отметим, что игроки клуба многократно высказывали свою гражданскую позицию. Они выходили в майках с лозунгами против насилия, а в конце августа 2020 года игроки клуба Сергей Козека и Павел Рассолько пострадали от действий силовиков.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY