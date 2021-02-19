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Perseverance высадился на Марс и прислал первое фото
Источник материала: Onliner
Американский марсоход Perseverance («настойчивость»)
Perseverance высадился на Марсе спустя шесть месяцев после старта с Земли. На успешный этап миссии уже отреагировал президент США Джо Байден, поздравив NASA и всех, кто работает над программой Perseverance.
Марсоход будет исследовать кратер Езеро — считается, что 3,9 миллиарда лет назад здесь было озеро. Perseverance предстоит собрать образцы и передать информацию о них NASA. Помимо этого, ожидается историческое событие: в рамках миссии планируется совершить первый полет на другой планете вертолета Ingenuity, который находится на борту Perseverance.
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