Perseverance высадился на Марс и прислал первое фото

Источник материала: Onliner

Американский марсоход Perseverance («настойчивость») совершил успешную посадку на Красную планету, сообщило NASA. Также марсоход уже прислал свою первую фотографию.

Perseverance высадился на Марсе спустя шесть месяцев после старта с Земли. На успешный этап миссии уже отреагировал президент США Джо Байден, поздравив NASA и всех, кто работает над программой Perseverance.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Марсоход будет исследовать кратер Езеро — считается, что 3,9 миллиарда лет назад здесь было озеро. Perseverance предстоит собрать образцы и передать информацию о них NASA. Помимо этого, ожидается историческое событие: в рамках миссии планируется совершить первый полет на другой планете вертолета Ingenuity, который находится на борту Perseverance.