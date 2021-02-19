ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ начала отработку слуцкой трассы

19.02.2021 09:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ Минской области, в связи с увеличением транспортных потоков в пятницу и выходные дни, а также в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 19 по 21 февраля ГАИ проводит массированную отработку автодороги Р23 (Минск — Микашевичи) в пределах Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов.

— Как показывает статистика, в выходные дни возрастает количество правонарушений со стороны участников дорожного движения, а также дорожно-транспортных происшествий, и всему виной — отсутствие внимания, недисциплинированность граждан, а также несоблюдение ПДД, — отмечают в Госавтоинспекции.

Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов и иных участников дорожного движения, в том числе водителей, которые не предоставляют преимущества пешеходам, перевозят пассажиров (особенно детей) с нарушениями ПДД и которые нарушают правила обгона и не соблюдают скоростные режимы. Ну и разумеется, под особым контролем нетрезвые за рулем и «бесправники».

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям при движении учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, правила обгона. В обязательном порядке необходимо пристегиваться ремнями безопасности, а малолетних детей перевозить в специальных детских удерживающих устройствах.

Читайте также:

Лучший аргумент в дорожных спорах. Автомобильные видеорегистраторы. Все топовые модели в Каталоге

Автомобильный видеорегистратор Xiaomi Mi Dash Cam 1S MJXCJLY02BY (международная версия)
7 отзывов
основная камера: 1/2.9" 140°, видео 1920x1080 H.264, G-сенсор, экран 3" 640 x 360
150 р.
18 предложений
Автомобильный видеорегистратор 70mai Dash Cam Pro Midrive D02 (русская версия)
80 отзывов
основная камера: 1/2.8" 5 Мп 140°, видео 2592x1944 H.264/H.265, G-сенсор, экран 2" 320 x 240
204 р.
20 предложений

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщили в ГАИ Минской области, в связи с увеличением транспортных потоков в пятницу и выходные дни, а также в целях предупреждения дорожно-транспортных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Коллеги – о выступлении ткачихи на ВНС: «За 19 смен с ночными вышло 340 рублей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by