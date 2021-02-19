ГАИ начала отработку слуцкой трассы

Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ Минской области, в связи с увеличением транспортных потоков в пятницу и выходные дни, а также в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 19 по 21 февраля ГАИ проводит массированную отработку автодороги Р23 (Минск — Микашевичи) в пределах Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов.

— Как показывает статистика, в выходные дни возрастает количество правонарушений со стороны участников дорожного движения, а также дорожно-транспортных происшествий, и всему виной — отсутствие внимания, недисциплинированность граждан, а также несоблюдение ПДД, — отмечают в Госавтоинспекции.

Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов и иных участников дорожного движения, в том числе водителей, которые не предоставляют преимущества пешеходам, перевозят пассажиров (особенно детей) с нарушениями ПДД и которые нарушают правила обгона и не соблюдают скоростные режимы. Ну и разумеется, под особым контролем нетрезвые за рулем и «бесправники».

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям при движении учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, правила обгона. В обязательном порядке необходимо пристегиваться ремнями безопасности, а малолетних детей перевозить в специальных детских удерживающих устройствах.

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