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Шестеро детей и трое взрослых пострадали при взрыве газа в Нью-Йорке

19.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шестеро детей и трое взрослых пострадали при взрыве газа в Нью-Йорке

В Бронксе (Нью-Йорк, США) в одной из квартир произошел взрыв газа. Девять человек пострадали в результате инцидента и были госпитализированы. Об этом информирует телеканал NBC.

Уточняется, что взрыв прогремел на втором этаже многоквартирного жилого дома. Входная дверь была выбита ударной волной и перелетела через улицу, застряв в линии электропередачи.

В числе пострадавших один пожарный и восемь жителей дома, среди них шестеро детей. Состояние одного взрослого и одного ребенка оценивалось как тяжелое.

Фото: twitter

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В Бронксе (Нью-Йорк, США) в одной из квартир произошел взрыв газа. Девять человек пострадали в результате инцидента и были госпитализированы. Об этом информирует...
 
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