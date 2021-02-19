Шестеро детей и трое взрослых пострадали при взрыве газа в Нью-Йорке

Источник материала: ОНТ

В Бронксе (Нью-Йорк, США) в одной из квартир произошел взрыв газа. Девять человек пострадали в результате инцидента и были госпитализированы. Об этом информирует телеканал NBC.

Уточняется, что взрыв прогремел на втором этаже многоквартирного жилого дома. Входная дверь была выбита ударной волной и перелетела через улицу, застряв в линии электропередачи.

В числе пострадавших один пожарный и восемь жителей дома, среди них шестеро детей. Состояние одного взрослого и одного ребенка оценивалось как тяжелое.

Фото: twitter

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