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Улицы сицилийского города Катания покрылись пеплом из-за активности вулкана Этна

19.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Улицы сицилийского города Катания покрылись пеплом из-за активности вулкана Этна

Вулкан Этна держит в напряжении жителей сицилийского города Катания. Власти восстанавливают инфраструктуру после недавнего извержения и призывают людей к предельной осторожности. 

Улицы покрыты пеплом, действует запрет на движение двухколесного транспорта, а скорость на дорогах Катании ограничена до 30 км в час. Тем временем, крупнейший в Европе вулкан по-прежнему активен. Он выбрасывает пепел и золу, в регионе зафиксированы подземные толчки. Извержение Этны началось во вторник. Фонтаны раскаленной лавы были пугающе красивы, а столб дыма и пепла поднимался более чем на полтора километра. 

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Вулкан Этна держит в напряжении жителей сицилийского города Катания. Власти восстанавливают инфраструктуру после недавнего извержения и призывают людей к...
 
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