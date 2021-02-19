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В Техасе волонтеры спасли более 4 тысяч морских черепах, которые пострадали из-за аномальных заморозков
Источник материала: ОНТ
В Техасе (США) более 4700 черепах были спасены волонтерами. Животные пострадали из-за аномальных заморозков,
Черепахи не могли двигаться из-за резкого похолодания. Чтобы у животных восстановилась температура тела, их перенесли с берегов Саут-Падре-Айленда в конференц-центр города.
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Фото: instagram / seaturtleinctx
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В Техасе волонтеры спасли более 4 тысяч морских черепах, которые пострадали из-за аномальных заморозков
В Техасе (США) более 4700 черепах были спасены волонтерами. Животные пострадали из-за аномальных заморозков, информирует Reuters. Черепахи не могли двигаться из-за...
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