В Техасе волонтеры спасли более 4 тысяч морских черепах, которые пострадали из-за аномальных заморозков

Источник материала: ОНТ

В Техасе (США) более 4700 черепах были спасены волонтерами. Животные пострадали из-за аномальных заморозков, информирует Reuters.

Черепахи не могли двигаться из-за резкого похолодания. Чтобы у животных восстановилась температура тела, их перенесли с берегов Саут-Падре-Айленда в конференц-центр города.

По сведениям NPR, помощь черепахам организовывал некоммерческий фонд Sea Turtle. В размещении животных также помогали представители SpaceX и местного правительства. Подчеркивается, что компания Илона Маска сотрудничает с благотворительной организацией уже несколько лет.

Фото: instagram / seaturtleinctx

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