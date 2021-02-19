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Неделя родного языка: страна пишет республиканский диктант по белорусскому языку
Источник материала: ОНТ
В Беларуси продолжается неделя родного языка. Сегодня – центральное событие: вся страна пишет республиканский диктант по белорусскому.
Проверить знания «роднай мовы» можно в Центральной научной библиотеке Национальной Академии наук. Принять участие в диктанте можно и онлайн. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте. Завершит неделю Международный день родного языка в воскресенье.
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В Беларуси продолжается неделя родного языка. Сегодня – центральное событие: вся страна пишет республиканский диктант по белорусскому. Проверить знания «роднай...
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