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Четверо детей погибли при пожаре в Кирове
Источник материала: ОНТ
Во время пожара в российском Кирове погибли четверо детей. Также на месте трагедии найдено тело женщины,
Возгорание произошло в деревянном четырехквартирном жилом доме в Кирове. В ликвидации огня участвовали восемь пожарных расчетов. Как сообщили в региональном управлении СК России, в результате возгорания погибли несколько человек, в том числе дети. Количество погибших и пострадавших уточняется.
По данному факту проводится проверка.
ФОТО:golos.ua
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Во время пожара в российском Кирове погибли четверо детей. Также на месте трагедии найдено тело женщины, пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Кировской...
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