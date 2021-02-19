ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Четверо детей погибли при пожаре в Кирове

19.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Четверо детей погибли при пожаре в Кирове

Во время пожара в российском Кирове погибли четверо детей. Также на месте трагедии найдено тело женщины, пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Кировской области.

Возгорание произошло в деревянном четырехквартирном жилом доме в Кирове. В ликвидации огня участвовали восемь пожарных расчетов. Как сообщили в региональном управлении СК России, в результате возгорания погибли несколько человек, в том числе дети. Количество погибших и пострадавших уточняется.

По данному факту проводится проверка. 

ФОТО:golos.ua


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время пожара в российском Кирове погибли четверо детей. Также на месте трагедии найдено тело женщины, пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Кировской...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску судзяць журналістку і лекара, якія расказалі, што ў крыві Бандарэнкі не было алькаголю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by