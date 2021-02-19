Четверо детей погибли при пожаре в Кирове

Источник материала: ОНТ

Во время пожара в российском Кирове погибли четверо детей. Также на месте трагедии найдено тело женщины, пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Кировской области.

Возгорание произошло в деревянном четырехквартирном жилом доме в Кирове. В ликвидации огня участвовали восемь пожарных расчетов. Как сообщили в региональном управлении СК России, в результате возгорания погибли несколько человек, в том числе дети. Количество погибших и пострадавших уточняется.

По данному факту проводится проверка.

ФОТО:golos.ua





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