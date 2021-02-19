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В Колумбии на складе чистящих средств прогремел мощный взрыв

19.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Колумбии на складе чистящих средств прогремел мощный взрыв

В Боготе (Колумбия) в районе Кирога на складе чистящих средств прогремел мощный взрыв. В результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на радиостанцию La FM.

По сведениям местного пожарного управления, предположительной причиной взрыва могли стать хранящиеся на складе химикаты.

Четыре человека в результате происшествия получили травмы. Несколько припаркованных возле склада автомобилей сгорели полностью.

Фото: Скриншот видео La FM

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В Боготе (Колумбия) в районе Кирога на складе чистящих средств прогремел мощный взрыв. В результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом информирует БЕЛТА...
 
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