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В Колумбии на складе чистящих средств прогремел мощный взрыв
Источник материала: ОНТ
В Боготе (Колумбия) в районе Кирога на складе чистящих средств прогремел мощный взрыв. В результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом
По сведениям местного пожарного управления, предположительной причиной взрыва могли стать хранящиеся на складе химикаты.
Четыре человека в результате происшествия получили травмы. Несколько припаркованных возле склада автомобилей сгорели полностью.
Фото: Скриншот видео La FM
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В Боготе (Колумбия) в районе Кирога на складе чистящих средств прогремел мощный взрыв. В результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом информирует БЕЛТА...
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