В Литве зафиксированы высокие избыточные показатели смертности

Источник материала: ОНТ

Когда прогнозы разошлись с итогами. Литва оказалась в «лидерах» Евросоюза по избыточной смертности. Причина не только в пандемии.

Несмотря на то, что повышенная смертность наблюдалась в Европе в течение всего года, пики и интенсивность вспышек сильно различались в разных странах. По итогам года Литва вошла в тройку лидеров по печальному показателю в ЕС. Среди причин эксперты называют не только COVID-19: уровень жизни в прибалтийской республике неуклонно снижается. Риск бедности в стране превысил 20%.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram