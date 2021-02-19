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В Литве зафиксированы высокие избыточные показатели смертности
Источник материала: ОНТ
Когда прогнозы разошлись с итогами. Литва оказалась в «лидерах» Евросоюза по избыточной смертности. Причина не только в пандемии.
Несмотря на то, что повышенная смертность наблюдалась в Европе в течение всего года, пики и интенсивность вспышек сильно различались в разных странах. По итогам года Литва вошла в тройку лидеров по печальному показателю в ЕС. Среди причин эксперты называют не только COVID-19: уровень жизни в прибалтийской республике неуклонно снижается. Риск бедности в стране превысил 20%.
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Когда прогнозы разошлись с итогами. Литва оказалась в «лидерах» Евросоюза по избыточной смертности. Причина не только в пандемии. Несмотря на то, что повышенная...
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