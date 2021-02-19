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Комитет госконтроля продолжает проверку долгостроев
Источник материала: ОНТ
Комитет государственного контроля продолжает проверку долгостроев. Рейды на объекты, где строительство затянулось, проводят по поручению Президента.
Работа идёт не первый год, результаты ощутимые: с 2014 года только в столице количество долгостроев сократилось втрое. Тем не менее, прецеденты есть. В основном это объекты коммерческих застройщиков. Большинство – в регионах. Горячие линии Комитета госконтроля в феврале уже провели во всех областях, кроме Гомельской. Её жители могут напрямую сообщить о долгостроях сегодня. Телефон на экране, звонки принимают с 11 утра до 12:30.
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Комитет государственного контроля продолжает проверку долгостроев. Рейды на объекты, где строительство затянулось, проводят по поручению Президента. Работа...
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