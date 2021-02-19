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Дмитрий Миньков завоевал серебряную медаль престижного турнира по дзюдо в Израиле
Источник материала: ОНТ
Дмитрий Миньков стал обладателем серебряной награды Большого шлема по дзюдо в Тель-Авиве (Израиль). Белорусский атлет выступал в категории до 66 кг.
На пути к финалу белорус был сильнее Нейтона Бернса (Ирландия), Амита Бобовича (Израиль) и Сардора Нуриллаева (Узбекистан). В полуфинале Миньков победил Мурада Чопанова (Россия), но в финале уступил Альберто Гаитеро Мартину (Испания).
Видео финала с участием Дмитрия Минькова:
Фото: IJF
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Дмитрий Миньков стал обладателем серебряной награды Большого шлема по дзюдо в Тель-Авиве (Израиль). Белорусский атлет выступал в категории до 66 кг. На пути к финалу...
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