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Дмитрий Миньков завоевал серебряную медаль престижного турнира по дзюдо в Израиле

19.02.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дмитрий Миньков завоевал серебряную медаль престижного турнира по дзюдо в Израиле

Дмитрий Миньков стал обладателем серебряной награды Большого шлема по дзюдо в Тель-Авиве (Израиль). Белорусский атлет выступал в категории до 66 кг.

На пути к финалу белорус был сильнее Нейтона Бернса (Ирландия), Амита Бобовича (Израиль) и Сардора Нуриллаева (Узбекистан). В полуфинале Миньков победил Мурада Чопанова (Россия), но в финале уступил Альберто Гаитеро Мартину (Испания).

Видео финала с участием Дмитрия Минькова:


Соревнования Большого шлема в Тель-Авиве продолжаются. 19 февраля, во второй день турнира, на татами должен выйти еще один представитель Беларуси – Вадим Шока (категория до 73 кг).

Фото: IJF

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Дмитрий Миньков стал обладателем серебряной награды Большого шлема по дзюдо в Тель-Авиве (Израиль). Белорусский атлет выступал в категории до 66 кг. На пути к финалу...
 
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