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Коллеги – о выступлении ткачихи на ВНС: «За 19 смен с ночными вышло 340 рублей»

19.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На Всебелорусском собрании, которое прошло в Минске 11–12 февраля, перед присутствующими выступила Наталья Исакова, ткач пятого разряда Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения, пишет Intex-press.

Она рассказала, что условия работы на ее предприятии значительно улучшились, а зарплата за последний год выросла на 20%. По словам Исаковой, все это произошло благодаря руководству страны: в 2015 году комбинату была оказана господдержка, благодаря которой произошло серьезное техническое перевооружение БПХО.

Коллеги – о выступлении ткачихи на ВНС: «За 19 смен с ночными вышло 340 рублей»

БПХО. Фото: Intex-press

Intex-press спросила у работников предприятия, заметили ли они увеличение зарплаты и улучшения условий труда в 2020 году.

Сотрудница ткацкого цеха, которая пожелала остаться неназванной (данные работника есть в редакции), рассказала, что за годы ее работы на предприятии условия для рабочих лучше не стали, а зарплата давно стоит на месте и если и повышается, то у «избранных»:

– Я работаю в ткацком цеху около шести лет. Не знаю, о каком повышении зарплаты говорила Наталья Исакова, но я такого не ощутила. За 19 смен в прошлом месяце мне заплатили 340 рублей, и это включая ночные смены.

Что касается Натальи Исаковой, то на предприятии, насколько я знаю, она не работает ткачихой. Может быть, у мастеров и начальства зарплата и поднялась на те самые 20%, но у меня, простой ткачихи, – нет.

А условия труда? В цеху нет горячей воды. Даже помыть руки невозможно. Крыша периодически течет. А работают у нас в основном пенсионеры и «химики» (отбывающие наказание в учреждении открытого типа. – Ред.). Мало кто хочет идти работать к нам.

Бывший работник БПХО, который уволился в сентябре 2020 года, также на условиях анонимности рассказал, что в некоторых цехах не хватает работников, а для того, чтобы получать хорошую зарплату, нужно работать за двоих.

– Я работал помощником мастера в ткацком цеху на новом оборудовании. Зарплата на БПХО зависит от выработки и загрузки станков. Но полная загрузка – это большая редкость, так как на предприятии вечная проблема: отсутствие пряжи и нехватка людей. А чтобы выполнить норму, ткачихи вынуждены обслуживать 18–20 станков, а не 12, как положено. При этом для самого оборудования вечно не хватает запчастей – как для старого оборудования, так и для нового.

Зарплата лично у меня была хорошая, потому что я работал один на весь новый цех, где было около 70 станков. А по регламенту там должно было быть два помощника мастера, поэтому я получал зарплату за двоих. Я получал около 1000 рублей, но, если бы нас было двое, как предусмотрено, зарплата, похоже, была бы в два раза меньше.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам сотрудников предприятия, чтобы хорошо получать, нужно работать за двоих.
 
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