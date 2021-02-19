О чём мечтают пропагандисты: польская угроза Шрёдингера и гарантии России

Россия как последний и единственный гарант “белорусской стабильности”

передает Еврорадио. Сейчас чуть ли не основной нарратив у пророссийской пропаганды, направленной на Беларусь, — “мы ваше последнее спасение”. Российские ресурсы не скрывают, что Лукашенко смог удержаться лишь благодаря Москве, которая не поддержала протесты,Еврорадио.





Западнорусист и политолог Всеволод Шимов в своём тексте “Возобновятся ли протесты в Беларуси?” утверждает, что именно внешнее вмешательство России сыграло немалую роль в том, что “этот раунд политической борьбы остался за действующей белорусской властью. Ситуация стабилизировалась после того, как о поддержке действующей белорусской власти заявили в Москве, а Запад ограничился достаточно символической помощью протестующим”.





Но в ближайшее время этот в целом благоприятный для Лукашенко расклад может измениться, считает Шимов. В первую очередь потому, что американские демократы проводят более активную политику на постсоветском пространстве:





“Если Вашингтон начнёт разыгрывать антироссийскую карту, то дестабилизация ближайшего геополитического окружения, включая Беларусь, станет одним из основных направлений этой политики. Всевозможные санкции могут посыпаться на Минск как из рога изобилия. Если это произойдёт, то ключ от экономической стабильности Беларуси окажется полностью в руках России”.





Но у Кремля может попросту не оказаться времени и возможностей для помощи Лукашенко, если Россия будет втянута в новую конфронтацию с Западом. Получается, что "гарант стабильности" из России так себе.









Акция солидарности с белорусами в России / Reuters





“Таким образом, внешнеполитический фон для белорусского режима выглядит весьма тревожным, и, если действия внешних игроков приведут к экономической дестабилизации, вся система может посыпаться, как карточный домик”, — делает заключительный вывод Шимов.





Похожую идею проталкивает Кирилл Озимко в статье “План победы. О тактике белорусской оппозиции на 2021 год”.





Его мысль проста — пока Беларусь находится “под крылом РФ”, волноваться белорусам не о чем. Ну, кроме того факта, что Беларусь всё больше будет зависеть от России:





“При правлении Байдена Запад может существенно усилить санкционное экономическое давление на республику, в результате чего её внутриполитическое положение будет ещё больше зависеть от России. И в принципе именно Россия обеспечивает стабильность Беларуси — и экономически, и в смысле безопасности”.





Правда, Озимко не говорит, что будет, если пресс экономических санкций обрушится на Россию, которая и так находится в незавидном положении из-за попытки убийства Навального.

Польский империализм наносит ответный удар Шрёдингера





Параллельно с рассказами о том, что Россия последняя защита для Лукашенко, продолжается пропихивание идеи “польского империализма”. Эти истории были и до выборов, Еврорадио писало про них раньше.





Истории о том, что Польша, НАТО или Литва спят и видят, как захватят беззащитную Беларусь, активно использовалась и Лукашенко после выборов. Для поддержания этой теории даже на западную границу Беларуси перекинули армию из других регионов страны.





Вот и российский культуролог и “специалист по российско-белорусско-украинскому пограничью” Сергей Киселёв поддерживает эту теорию:





“Как раз недавно была опубликована полуофициальная концепция польского “превентивного удара” для “спасения” Беларуси, в ходе которого на первом этапе польская армия должна была оккупировать половину страны”.





Правда, пока, по мнению культуролога, Польша использует невоенные методы для превращения Беларуси в своего сателлита. Но в случае ослабления связи между Минском и Москвой может прибегнуть и к военному вмешательству.





“Польша всегда предъявляла претензии не только на Западную Беларусь, но и на всю страну, вплоть до Смоленска. Варшава не рассматривает её как самостоятельное государство и видит в ней лишь возможного сателлита, а православных белорусов считает “испорченными поляками”, которых можно и нужно перевоспитать”.









Польские ультраправые / Reuters





По мнению Киселёва, правильные поляки в понимании польских властей — только белорусские католики.





Одновременно с историей об “империалистических замашках” Польши продвигается идея о том, что армии окружающих Беларусь стран несостоятельны как в нападении, так и в обороне.





Военный обозреватель Александр Хроленко приводит в пример итоги учений “Зима-2020” в Польше, где виртуальный противник разгромил польскую армию всего за пять дней.





Хроленко поясняет, что компьютерное моделирование войны на восточной границе Польши показало, что на четвёртый день Варшава была окружена, стратегические порты заблокированы или заняты, авиация и флот прекратили своё существование, несмотря на поддержку НАТО.





И тут получается какая-то угроза нападения Шрёдингера: одновременно Польша, по мнению пропагандистов, думает о захвате западных территорий Беларуси и в то же время осознаёт свою собственную военную несостоятельность. Парадокс.