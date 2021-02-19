«Не ожидал такого предательства»: потерпевший сотрудник ОМОН попросил взыскать с обвиняемого по «делу Тихановского» 2 тыс. рублей морального ущерба









Сергея Тихановского. На суде он рассказал свою версию произошедшего, а также попросил суд взыскать с обвиняемого Владимира Книги 2 тысячи рублей морального ущерба. Эту сумму потерпевший планирует перевести в детский дом, пишет s13.ru . В суде был допрошен сотрудник гродненского ОМОН Дмитрий Рахунок. 29 мая мужчина вместе с командиром группы Виктором Будником задерживали. На суде он рассказал свою версию произошедшего, а также попросил суд взыскать с обвиняемого Владимира Книги 2 тысячи рублей морального ущерба. Эту сумму потерпевший планирует перевести в детский дом, пишет





В начале судебного заседания Дмитрий Рахунок рассказал, что знаком с Владимиром Книгой. Мужчины ранее вместе служили в ОМОН:





- В 2010 плечом к плечу стояли на выборах президента РБ. Через год он совершил преступление, его уволили за превышение полномочий. Но, несмотря на это, мы финансово помогали его семье в сложный период.





Затем отвечая на вопросы гособвинителя, Дмитрий Рахунок рассказал, что в тот день они несли службу в составе резервной группы. Это была мобильная группа в составе 5 сотрудников: он, Виктор Будник, водитель и две сотрудницы, имени которых он не назвал. Рахунок знал, что на Советской площади проходило массовое мероприятие по выдвижению кандидата в президенты РБ. Какого именно, он не знал:





- Мне это было не интересно, - пояснил сотрудник ОМОН.





Около 20.00 поступила информация, что в отношении сотрудников милиции было применено насилие. Они выдвинулись в сторону места совершения преступления.





- Было большое скопление людей, но сквозь них увидели лежащего на асфальте милиционера. Увидев нас, толпа людей пыталась скрыться с места преступления. Один из них начал кричать: это провокация.





Задержав Тихановского, сотрудники ОМОН повели его к машине. Подходя к бусу, рассказывает Рахунок, он боковым зрением увидел Владимира Книгу





- Он умышленно сильно двумя руками толкнул меня в плечо. У меня упала маска, берет... Потом он начал хватать меня за шею... Кто-то из моих коллег его оттянули от меня.





Адвокаты задают уточняющие вопросы, почему из всей толпы задержали именно Тихановского.





- Было четко видно, что, увидев сотрудников ОМОН, группа граждан пыталась интенсивно покинуть площадь. А Тихановский при этом еще кричал, что это провокация, позор...





- Как вы поняли, что толпа именно после того, как увидев вас, начала уходить с места?





- Они активно смотрели на нас, - пояснил Рахунок.





Защитник задает вопросы, кто проводил инструктаж перед заступлением на службу.





- Вышестоящее руководство.





- Как вам определили наряд? Кто это сделал?





- Все вопросы к вышестоящему руководству.





- Кто ваше вышестоящее руководство?





- Многоуважаемая, не надо меня провоцировать! Я не обязан отвечать на эти вопросы.





Судья отмечает, что защита задает корректные и просит потерпевшего дать на них ответы.





- Как, от кого и каким образом вы узнали, кто будет в вашем наряде, каким образом будут распределены обязанности?





- Могу ошибаться, но, возможно, от командира гродненского ОМОНа.





- Каким образом доводили вам информацию?





- Устно.





Рахунок в ходе допроса сказал, что команды задержать Тихановского по рации ему не поступала.





Далее с целью исключения противоречий на суде были зачитаны письменные материалы дела. В них указано, что, согласно показаниям Рахунка, которые он давал в ходе следствия, им по радиосвязи поступила команда задержать Тихановского.





- Я не помню таких команд, может, они и были, - сказал Рахунок.





Судья интересуется подходил ли потерпевший к лежавшему сотруднику милиции. Рахунок отвечает, что не подходил – они сразу пошли за людьми, которые, увидев сотрудников ОМОНа, начали покидать место преступления.





- Почему вы посчитали, что это правонарушители? – спрашивает судья.





- Интенсивнее всех пытались покинуть, - отвечает Рахунок.





- Только исходя из этого?





- Да, только исходя из этого





- Правильно ли я понимаю. Если идет пеший патруль, а проходящий мимо человек отойдёт от него в другую сторону, это будет основанием для подозрений в том, что он в чем- то виновен? – уточняет судья.





Рахунок отвечает, что в разных ситуациях действия сотрудников могут быть разными. Также потерпевший сказал, что, подходя к Тихановскому он не представился и не разъяснил причину задержания.





Дмитрий Рахунок на суде заявил о взыскании морального ущерба с обвиняемого Владимира Книги в сумме 2 тысяч белорусских рублей.





- Не ожидал таких действий от товарища, который служил бок о бок, который предал нас, семье которого мы помогали в сложной ситуации. Кроме того, после этого задержания мои фотографии выбросили в интернет. Деньги планирую передать в детский дом.





Обвиняемый Книга исковые требования не признал.





В суде объявлен перерыв.