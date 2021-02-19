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«Не ожидал такого предательства»: потерпевший сотрудник ОМОН попросил взыскать с обвиняемого по «делу Тихановского» 2 тыс. рублей морального ущерба
Источник материала: Партизан
В суде Октябрьского района Гродно продолжился допрос потерпевших сотрудников ОМОН по «делу Тихановского».
В суде был допрошен сотрудник гродненского ОМОН Дмитрий Рахунок. 29 мая мужчина вместе с командиром группы Виктором Будником задерживали Сергея Тихановского. На суде он рассказал свою версию произошедшего, а также попросил суд взыскать с обвиняемого Владимира Книги 2 тысячи рублей морального ущерба. Эту сумму потерпевший планирует перевести в детский дом, пишет
В начале судебного заседания Дмитрий Рахунок рассказал, что знаком с Владимиром Книгой. Мужчины ранее вместе служили в ОМОН:
- В 2010 плечом к плечу стояли на выборах президента РБ. Через год он совершил преступление, его уволили за превышение полномочий. Но, несмотря на это, мы финансово помогали его семье в сложный период.
Затем отвечая на вопросы гособвинителя, Дмитрий Рахунок рассказал, что в тот день они несли службу в составе резервной группы. Это была мобильная группа в составе 5 сотрудников: он, Виктор Будник, водитель и две сотрудницы, имени которых он не назвал. Рахунок знал, что на Советской площади проходило массовое мероприятие по выдвижению кандидата в президенты РБ. Какого именно, он не знал:
- Мне это было не интересно, - пояснил сотрудник ОМОН.
Около 20.00 поступила информация, что в отношении сотрудников милиции было применено насилие. Они выдвинулись в сторону места совершения преступления.
- Было большое скопление людей, но сквозь них увидели лежащего на асфальте милиционера. Увидев нас, толпа людей пыталась скрыться с места преступления. Один из них начал кричать: это провокация.
Задержав Тихановского, сотрудники ОМОН повели его к машине. Подходя к бусу, рассказывает Рахунок, он боковым зрением увидел Владимира Книгу
- Он умышленно сильно двумя руками толкнул меня в плечо. У меня упала маска, берет... Потом он начал хватать меня за шею... Кто-то из моих коллег его оттянули от меня.
Адвокаты задают уточняющие вопросы, почему из всей толпы задержали именно Тихановского.
- Было четко видно, что, увидев сотрудников ОМОН, группа граждан пыталась интенсивно покинуть площадь. А Тихановский при этом еще кричал, что это провокация, позор...
- Как вы поняли, что толпа именно после того, как увидев вас, начала уходить с места?
- Они активно смотрели на нас, - пояснил Рахунок.
Защитник задает вопросы, кто проводил инструктаж перед заступлением на службу.
- Вышестоящее руководство.
- Как вам определили наряд? Кто это сделал?
- Все вопросы к вышестоящему руководству.
- Кто ваше вышестоящее руководство?
- Многоуважаемая, не надо меня провоцировать! Я не обязан отвечать на эти вопросы.
Судья отмечает, что защита задает корректные и просит потерпевшего дать на них ответы.
- Как, от кого и каким образом вы узнали, кто будет в вашем наряде, каким образом будут распределены обязанности?
- Могу ошибаться, но, возможно, от командира гродненского ОМОНа.
- Каким образом доводили вам информацию?
- Устно.
Рахунок в ходе допроса сказал, что команды задержать Тихановского по рации ему не поступала.
Далее с целью исключения противоречий на суде были зачитаны письменные материалы дела. В них указано, что, согласно показаниям Рахунка, которые он давал в ходе следствия, им по радиосвязи поступила команда задержать Тихановского.
- Я не помню таких команд, может, они и были, - сказал Рахунок.
Судья интересуется подходил ли потерпевший к лежавшему сотруднику милиции. Рахунок отвечает, что не подходил – они сразу пошли за людьми, которые, увидев сотрудников ОМОНа, начали покидать место преступления.
- Почему вы посчитали, что это правонарушители? – спрашивает судья.
- Интенсивнее всех пытались покинуть, - отвечает Рахунок.
- Только исходя из этого?
- Да, только исходя из этого
- Правильно ли я понимаю. Если идет пеший патруль, а проходящий мимо человек отойдёт от него в другую сторону, это будет основанием для подозрений в том, что он в чем- то виновен? – уточняет судья.
Рахунок отвечает, что в разных ситуациях действия сотрудников могут быть разными. Также потерпевший сказал, что, подходя к Тихановскому он не представился и не разъяснил причину задержания.
Дмитрий Рахунок на суде заявил о взыскании морального ущерба с обвиняемого Владимира Книги в сумме 2 тысяч белорусских рублей.
- Не ожидал таких действий от товарища, который служил бок о бок, который предал нас, семье которого мы помогали в сложной ситуации. Кроме того, после этого задержания мои фотографии выбросили в интернет. Деньги планирую передать в детский дом.
Обвиняемый Книга исковые требования не признал.
В суде объявлен перерыв.
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«Не ожидал такого предательства»: потерпевший сотрудник ОМОН попросил взыскать с обвиняемого по «делу Тихановского» 2 тыс. рублей морального ущерба
В суде Октябрьского района Гродно продолжился допрос потерпевших сотрудников ОМОН по «делу Тихановского».
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