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Медики назвали продукты, которые могут остановить преждевременное старение

19.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали продукты, которые могут остановить преждевременное старение

  • 19.02.2021, 10:06
Медики назвали продукты, которые могут остановить преждевременное старение

Стало известно также, какие блюда стоит исключить из рациона.

Чтобы не ощутить признаки преждевременного старения, людям надо изменить рацион питания.

Об этом сообщила диетолог Елена де ла Фуэнте Идальго, передает u-news.com.ua.

Он раскрыла секрет, как избежать преждевременного старения.

Идальго советует, чтобы основу диеты составляли свежие сезонные фрукты и овощи, бобовые, орехи, цельнозерновые и кисломолочные продукты, такие как йогурт или кефир.

«Когда мы говорим о мерах против старения, мы обычно сосредотачиваемся на необходимости физических упражнений, но забываем о самом важном – правильном питании в сочетании со здоровыми привычками. В то же время оно замедляет окислительный стресс и старение всех клеток в организме», – отмечает диетолог.

Кроме того, по ее словам, необходимо отказаться от алкоголя, употребление которого, по мнению ученых, связано с сокращением теломер – концов хромосом, защищающих ДНК от повреждений.

С каждым делением клетки они становятся короче, а когда их длина становится недостаточной, клетка умирает.

Среди продуктов, которые «старят», диетолог выделил жареный картофель и маргарин с большим количеством трансжиров, а также сахар и соль.

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Стало известно также, какие блюда стоит исключить из рациона.
 
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