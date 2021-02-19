Источник материала: Хартия'97

Медики назвали продукты, которые могут остановить преждевременное старение 19.02.2021, 10:06

Стало известно также, какие блюда стоит исключить из рациона.

Чтобы не ощутить признаки преждевременного старения, людям надо изменить рацион питания.

Об этом сообщила диетолог Елена де ла Фуэнте Идальго, передает u-news.com.ua .

Он раскрыла секрет, как избежать преждевременного старения.

Идальго советует, чтобы основу диеты составляли свежие сезонные фрукты и овощи, бобовые, орехи, цельнозерновые и кисломолочные продукты, такие как йогурт или кефир.

«Когда мы говорим о мерах против старения, мы обычно сосредотачиваемся на необходимости физических упражнений, но забываем о самом важном – правильном питании в сочетании со здоровыми привычками. В то же время оно замедляет окислительный стресс и старение всех клеток в организме», – отмечает диетолог.

Кроме того, по ее словам, необходимо отказаться от алкоголя, употребление которого, по мнению ученых, связано с сокращением теломер – концов хромосом, защищающих ДНК от повреждений.

С каждым делением клетки они становятся короче, а когда их длина становится недостаточной, клетка умирает.

Среди продуктов, которые «старят», диетолог выделил жареный картофель и маргарин с большим количеством трансжиров, а также сахар и соль.

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