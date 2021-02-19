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Ехали на "сходку" в Турцию: в Минске задержан "вор в законе" Кушнер

19.02.2021 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Оперативники задержали в Минске известного белорусского криминального авторитета Александра Кушнерова (Сашу Кушнера), при задержании он ножом угрожал бойцу СОБРа, сообщили в МВД.

"Во время задержания уголовный авторитет Кушнеров достал нож и попытался отбиться от сотрудника спецподразделения", - рассказали Sputnik в МВД.

Кроме Кушнерова, оперативники задержали и двоих представителей российского криминального мира (23 и 25 лет), которым он обеспечивал безопасность в нашей стране во время встреч с "коллегами".

"Накануне спецоперации оперативники ГУБОПиК получили информацию о том, что иностранцы могли хранить оружие и наркотики. При осмотре съемной квартиры, где они проживали, были обнаружены вещества, схожие с психотропами", - сказали в МВД.

© Sputnik / Павел Лисицын
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"Все трое находятся в ИВС. По фактам вооруженного сопротивления и незаконного оборота наркотиков проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчин", - сказали оперативники.

МВД также обнародовала видео первого после задержания допроса представителей криминального мира. 23-летний задержанный был ранее судим за вымогательство, причинение телесных повреждений, грабежи и насилие в отношении полицейского. Для коронации и пополнения "воровской семьи" намеревался вместе с Кушнеровым лететь в Турцию.

Второй был судим за кражи и грабежи. До задержания разыскивался российскими правоохранителями за серию хищений в Ярославле.

На неделе оперативники ГУБОПиК разогнали воровскую сходку в Жодино, которую собрал конкурент Кушнера - криминальный авторитет Паша Паштет (Павел Алексиевич). На ней начали обсуждать тему раздела сфер влияние на фоне укреплений позиций Саши Кушнера.

Криминальный авторитет Саша Кушнер

Кушнеров был "коронован" в мае 2011 года в Москве, после того как освободился из мест лишения свободы. Он считается один из авторитетных "воров в законе" - 27 лет отсидел, был "положенцем" (криминальным авторитетом, отвечающим за положение дел на той или иной территории — Sputnik), смотрящим от Деда Хасана, который его лично "короновал". Криминальный авторитет Кушнеров был судим за убийства и приговорен к высшей мере наказания, но этот приговор заменили на 15 лет лишения свободы. По оперативной информации за изменение срока в середине 90-х "зашла" сумма в размере 100 тысяч долларов. После того как Кушнер освободился, ему "предложили" покинуть территорию Беларуси. Он обосновался в Турции, но довольно часто приезжал в Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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ГУБОПиК обнародовал оперативное видео, на котором идет допрос двух молодых криминальных авторитетов, прибывших в Минск с территории России.
 
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