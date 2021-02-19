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США ввели санкции еще против 43 белорусских чиновников и силовиков

19.02.2021 10:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

США ввели санкции еще против 43 белорусских чиновников и силовиков
Госсекретарь США Энтони Блинкен / Reuters
Администрация США приняла решение ввести санкции в отношении 43 граждан Беларуси, в том числе лиц высокого ранга, «ответственных за подрыв демократии» в стране. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Поводом для принятия решения стали продолжающиеся репрессии против мирных демонстрантов, активистов и журналистов.

«Особую тревогу вызывают облавы 16 февраля на правозащитную организацию «Вясна», Белорусскую ассоциацию журналистов и независимых профсоюзных работников, а также вынесение 18 февраля приговора журналистам Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой», — отметил Энтони Блинкен.


В санкционный список попали чиновники из сферы юстиции, руководители и рядовые сотрудники правоохранительных органов, которые задерживали и жестоко обращались с мирными демонстрантами, судьи и прокуроры, причастные к вынесению тюремных приговоров журналистам и участникам протестов, а также работники вузов, угрожавшие студентам.

Этим лицам будет закрыт въезд в Соединенные Штаты, отмечается в документе.

Агентство ТАСС пыталось уточнить фамилии людей, попавших в санкционный список, однако в пресс-службе Госдепартамента сказали, что пока «нечего дополнительно добавить».

Ранее правительство США уже дважды вводило санкционные списки. В них попали 66 человек — чиновники высокого ранга и граждане, причастные к подрыву демократии в Беларуси, напомнили в Госдепартаменте.

Там также отметили, что «Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений, имевших место во время выборов в Беларуси, а также репрессий в отношении мирных граждан».

О возможных новых санкциях США в отношении Беларуси идет речь и в резолюции, которая сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе США.

Накануне о расширении санкционного списка в отношении белорусских чиновников и иных лиц, ответственных за репрессии и ущемление прав человека, объявила и Великобритания.
 
 
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Поводом для принятия решения стали продолжающиеся репрессии против мирных демонстрантов.
 
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