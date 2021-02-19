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Госсекретарь США Энтони Блинкен / Reuters

«Особую тревогу вызывают облавы 16 февраля на правозащитную организацию «Вясна», Белорусскую ассоциацию журналистов и независимых профсоюзных работников, а также вынесение 18 февраля приговора журналистам Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой», — отметил Энтони Блинкен.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США ввели санкции еще против 43 белорусских чиновников и силовиков Поводом для принятия решения стали продолжающиеся репрессии против мирных демонстрантов.

Поводом для принятия решения стали продолжающиеся репрессии против мирных демонстрантов, активистов и журналистов.В санкционный список попали чиновники из сферы юстиции, руководители и рядовые сотрудники правоохранительных органов, которые задерживали и жестоко обращались с мирными демонстрантами, судьи и прокуроры, причастные к вынесению тюремных приговоров журналистам и участникам протестов, а также работники вузов, угрожавшие студентам.Этим лицам будет закрыт въезд в Соединенные Штаты, отмечается в документе.Агентство ТАСС пыталось уточнить фамилии людей, попавших в санкционный список, однако в пресс-службе Госдепартамента сказали, что пока «нечего дополнительно добавить».Ранее правительство США уже дважды вводило санкционные списки. В них попали 66 человек — чиновники высокого ранга и граждане, причастные к подрыву демократии в Беларуси, напомнили в Госдепартаменте.Там также отметили, что «Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений, имевших место во время выборов в Беларуси, а также репрессий в отношении мирных граждан».О возможных новых санкциях США в отношении Беларуси идет речь и в резолюции, которая сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе США.Накануне о расширении санкционного списка в отношении белорусских чиновников и иных лиц, ответственных за репрессии и ущемление прав человека, объявила и Великобритания.