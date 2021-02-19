Впервые клонирован американский хорек. Этот вид находится под угрозой исчезновения

Источник материала: Tut.by

Американский хорек, также известный как черноногий хорек (Mustela nigripes), находящийся под угрозой исчезновения, был впервые клонирован. Об этом сообщает Live Science.



Фото: USFWS National Black-footed Ferret Conservation Center

Исследователи успешно клонировали находящийся под угрозой исчезновения вид хорьков, используя клетки, которые были заморожены более трех десятилетий назад.

Клон по имени Элизабет Энн — представитель вида черноногих хорьков, одного из стремительно вымирающих млекопитающих в Северной Америке, согласно данным Всемирного фонда дикой природы. Элизабет Энн, родившаяся 10 декабря 2020 года, была создана с использованием клеток «Виллы», дикого черноногого хорька, умершего в 1988 году.

Это первое клонирование данного вида. Исследователи надеются, что Элизабет Энн поможет привнести генетическое разнообразие в популяцию черноногих хорьков, которая сегодня происходит всего от семи хорьков, что делает всех живых представителей этого вида сводными братьями и сестрами,.

Когда-то считалось, что черноногие хорьки вымерли, но в 1981 году ученые обнаружили небольшую популяцию, что позволило защитникам природы начать программы разведения этого вида в неволе. По данным Revive & Restore , от 250 до 350 хорьков живут в неволе, а еще 300 — в местах реинтродукции в дикой природе (так называется переселение и заселение вновь диких животных и растений определенного вида на территорию, где они ранее обитали). Но ограниченное генетическое разнообразие этого вида ослабляет здоровье особей.

Поскольку покойный хорек Вилла, давшая замороженные клетки, не была одним из «семи основателей» популяции, ее гены, которыми сейчас владеет Элизабет Энн, могут внести столь необходимые изменения в генетику популяции.

Проект по клонированию черноногого хорька начался в 2013 году. Это не первая программа такого рода — несколько других находящихся под угрозой исчезновения животных были клонированы в других частях мира, например бык гаур в 2001 году, подвид пиренейского козла букардо в 2009 году и дикие койоты в 2012 году.