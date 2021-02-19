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Какие курсы доллара и евро выставили обменники 19 февраля
Источник материала: Tut.by
Курс доллара 19 февраля на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже растет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 19 февраля
На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,06% — до 2,5932 рубля. Данные на 10.18. Евро укрепился на 0,47% — до 3,1379 рубля, а российский рубль снизился на 0,22% — до 3,5075 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.28.
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк, Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,598 (Абсолютбанк, Белорусский народный банк, БСБ Банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, БСБ Банке — 2,592 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,2 рубля, а ниже всего — в Беларусбанке, Белорусском народном банке — 3,14 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,133 рубля.
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