В России сделали PlayStation 5 за 515 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Российский люксовый бренд Caviar представил несколько вариантов дизайна игровой приставки Sony PlayStation 5. Цена одного из них составляет полмиллиона долларов, говорится на сайте компании .





Самая дорогая вариация под названием GOLDEN ROCK выполнена из золота 750-й пробы с рельефными гранями корпуса — эффекта добивались в технике «мягкого» золота. Вес устройства — 4,5 килограмма, есть также вставки из натуральной кожи крокодила (она в основном используется в геймпаде DualSense), а также табличка Caviar из чистого золота.

«Caviar Sony PlayStation 5 Golden Rock — это особое измерение дизайна, смесь рациональности и яркости, чистых, правильных линий и нарочитой роскоши», — уверяют представители бренда. Также говорят, что таких приставок выпустят только девять штук. И цена, прямо скажем, заоблачная — 38 миллионов российских рублей, или 515,4 тысячи долларов по нынешнему курсу.

Есть, впрочем, версии и попроще. Так, модификация с названием CARBON оценивается в 349 тысяч российских рублей, или 4,7 тысячи долларов. Корпус гаджета выполнен из автомобильного карбона, геймпад изготовили также из карбона с надписью Caviar Limited Edition.