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В России сделали PlayStation 5 за 515 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
Российский люксовый бренд Caviar представил несколько вариантов дизайна игровой приставки Sony PlayStation 5. Цена одного из них составляет полмиллиона долларов, говорится на
Самая дорогая вариация под названием GOLDEN ROCK выполнена из золота 750-й пробы с рельефными гранями корпуса — эффекта добивались в технике «мягкого» золота. Вес устройства — 4,5 килограмма, есть также вставки из натуральной кожи крокодила (она в основном используется в геймпаде DualSense), а также табличка Caviar из чистого золота.
«Caviar Sony PlayStation 5 Golden Rock — это особое измерение дизайна, смесь рациональности и яркости, чистых, правильных линий и нарочитой роскоши», — уверяют представители бренда. Также говорят, что таких приставок выпустят только девять штук. И цена, прямо скажем, заоблачная — 38 миллионов российских рублей, или 515,4 тысячи долларов по нынешнему курсу.
Есть, впрочем, версии и попроще. Так, модификация с названием CARBON оценивается в 349 тысяч российских рублей, или 4,7 тысячи долларов. Корпус гаджета выполнен из автомобильного карбона, геймпад изготовили также из карбона с надписью Caviar Limited Edition.
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О ценах говорится на сайте бренда Caviar.
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